Первая соль на дорогах: на улицы Петербурга вышла техника, а Беглов пересчитывает снегоплавильные пункты
После первого снегопада правительство Петербурга проверило готовность к зимеФото: Олег ЗОЛОТО
Губернатор обещает, что плавилен и площадок для складирования собранного снега будет больше. А новая техника, закупленная, чтобы не допустить повторения снежного коллапса, прибыла далеко не вся - принята в эксплуатацию только половина
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Первые сугробы, Беглов пересчитывает снегоуброчную технику и снегоплавильни, а октябрь бьет рекорды по осадкам
00:00
00:00