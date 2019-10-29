2019-10-29T20:01:14+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Маму 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, включили в список обвиняемых

Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу, которая подавала воду на водяную горку.Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу, которая подавала воду на водяную горку.Фото: СОЦСЕТИ

Разбираемся в том, как так получилось, какие цели преследуют турецкие власти. И что не так с российским следствием по делу о гибели школьницы в Петербурга. Разбираемся вместе с отцом ребенка и юристами

Турки мутят воду: новый поворот в деле о гибели 12-летней петербурженки Алисы Адамовой

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