Маму 12-летней Алисы Адамовой, захлебнувшейся в бассейне в Турции, включили в список обвиняемых
Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу, которая подавала воду на водяную горку.Фото: СОЦСЕТИ
Разбираемся в том, как так получилось, какие цели преследуют турецкие власти. И что не так с российским следствием по делу о гибели школьницы в Петербурга. Разбираемся вместе с отцом ребенка и юристами
Турки мутят воду: новый поворот в деле о гибели 12-летней петербурженки Алисы Адамовой
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