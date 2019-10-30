Проект бюджета Петербурга прошел первое чтение в ЗакСе. Но депутаты протестуют - против транспортной реформы и повышения цен на проезд
Несмотря на протесты оппозиции, бюджет одобрен и принят за основу. Но самая важная битва еще впереди - в середине ноября второе чтение. И к нему должно стать ясно, что там с отменой коммерческих маршруток и жетонами на метро
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Бюджет-2020 прошел первое чтение, несмотря на протесты депутатов против транспортной реформы и повышения стоимости жетонов