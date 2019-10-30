2019-10-30T21:20:59+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Проект бюджета Петербурга прошел первое чтение в ЗакСе. Но депутаты протестуют - против транспортной реформы и повышения цен на проезд

Губернатор Санкт-Петербурга на презентации бюджета в ЗакСе заявил, что это социальный бюджет город будет тратить деньги на людейГубернатор Санкт-Петербурга на презентации бюджета в ЗакСе заявил, что это социальный бюджет город будет тратить деньги на людейФото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на протесты оппозиции, бюджет одобрен и принят за основу. Но самая важная битва еще впереди - в середине ноября второе чтение. И к нему должно стать ясно, что там с отменой коммерческих маршруток и жетонами на метро

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Бюджет-2020 прошел первое чтение, несмотря на протесты депутатов против транспортной реформы и повышения стоимости жетонов

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