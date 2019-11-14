«Культурные коды в условиях глобализации»: в Петербурге открылся Международный культурный форум-2019
В Северную столицу съехались 35 тысяч человек из 96 стран мира - чтобы вызвать пробки и поговорить о развитии культуры. Но самое главное - показать, что представляет собой современная культура: в городе пройдут десятки выставок, спектаклей и концертов
Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого...