2019-11-15T15:25:38+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Культурные коды в условиях глобализации»: в Петербурге открылся Международный культурный форум-2019

Министр культуры Владимир Мединский внезапно стал главной звездой первого дня Международного культурного форумаМинистр культуры Владимир Мединский внезапно стал главной звездой первого дня Международного культурного форумаФото: Артем КИЛЬКИН

В Северную столицу съехались 35 тысяч человек из 96 стран мира - чтобы вызвать пробки и поговорить о развитии культуры. Но самое главное - показать, что представляет собой современная культура: в городе пройдут десятки выставок, спектаклей и концертов

Если у вас в закладках сайта Культура рф, вряд ли вы может называть себя культурным человеком. Владимир Мединский открыл Международный культурный форум и наговорил такого...

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