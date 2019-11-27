Власти ошиблись с размером взносов на капремонт еще при Полтавченко. Теперь исправляют ошибку - повышением в два раза
Удар по кошелькам петербуржцев получится чувствительный: за однушку придется ежемесячно платить не 120 рублей, а 240, за трешку в старом фонде - от 800 и выше.Фото: Олег ЗОЛОТО
Деньги в Фонд капремонта собираются в срок, программа исполняется нужными темпами, но чиновники уверены - этого недостаточно. И по плану Смольного с Нового года взносы на капремонт вырастут не на 1-2 рубля, а на 4-5 рублей
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Власти ошиблись с размером взносов на капремонт еще при Полтавченко. Теперь исправляют ошибку - повышением в два раза
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