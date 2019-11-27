Петербург хотят лишить права на проведение Евро-2020 и других крупных чемпионатов
Россию за новые махинации с допингом могут забанить так, что последствия доклада Макларена покажутся цветочкамиФото: Олег ЗОЛОТО
«КП» разбиралась с экспертами, стоит ли переживать по поводу отмены международных соревнований - в связи с обвинениями в махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Отберут ли у нас матчи ЧЕ-2020, финал Лиги Чемпионов в 2021 году и ЧМ по хоккею в 2023?
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