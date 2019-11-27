2019-11-27T20:40:43+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Петербург хотят лишить права на проведение Евро-2020 и других крупных чемпионатов

Россию за новые махинации с допингом могут забанить так, что последствия доклада Макларена покажутся цветочкамиРоссию за новые махинации с допингом могут забанить так, что последствия доклада Макларена покажутся цветочкамиФото: Олег ЗОЛОТО

«КП» разбиралась с экспертами, стоит ли переживать по поводу отмены международных соревнований - в связи с обвинениями в махинациях с базой данных московской антидопинговой лаборатории

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Отберут ли у нас матчи ЧЕ-2020, финал Лиги Чемпионов в 2021 году и ЧМ по хоккею в 2023?

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 5.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 931 398 92 92+7 931 398 92 92
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Неудачливых домушников, обокравших петербургского ветерана ВОв, поймали на выходе из дома
В Петербурге пытаются найти хозяев коту Трампу, найденному в замотанном мешке для мусора
Мужчину за рулем «Рено» сразил сердечный приступ, а его авто выбросило в кювет на дороге в Ленобласти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не хочет отделять Дзюбу от команды
Петербуржцы заметили на улицах города отчаянного моржа на велосипеде
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос уверен, что надо менять ситуацию в Лиссабоне
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, о чем думал во время матча с «Лионом»
Глава Карелии рассказал о результатах проверки города, где выпал желтый снег и замертво падали птицы
«Зенит» героически одолел «Лион» со счетом 2:0 и поднялся на вторую строчку своей группы в Лиге чемпионов
На улице Маршала Захарова вспыхнула трехкомнатная квартира
СКА с вратарем-дебютантом обыграл «Сочи» со счетом 4:2, доведя серию побед до семи подряд
Петербуржцы злятся на часовые очереди в аквапарк «Питерлэнд» из-за «черной пятницы»
Дзюба открыл счет в матче против «Лиона»
В центре «Велес» скончалась лисица, которая весь ноябрь пыталась оправиться от комы
Следователи Ленобласти просят помочь в розыске бритоголового серийного насильника