Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - как придумали рок-клуб
Александр Донских, Евгений (Жак) Волощук и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMФото: Андрей ГАШЕВ
Музыкант групп «Зоопарк» и «Земляне» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вместе со звукорежиссером Жаком Волощуком вспоминают самое начало - первый концерт на Рубинштейна
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - как придумали рок-клуб
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