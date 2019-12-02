2019-12-02T21:35:11+03:00
Проверено временем с Александром Донских
Александр ДОНСКИХАлександр СЕМЕНОВ

Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - как придумали рок-клуб

Александр Донских, Евгений (Жак) Волощук и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMАлександр Донских, Евгений (Жак) Волощук и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMФото: Андрей ГАШЕВ

Музыкант групп «Зоопарк» и «Земляне» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вместе со звукорежиссером Жаком Волощуком вспоминают самое начало - первый концерт на Рубинштейна

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - как придумали рок-клуб

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Проверено временем с Александром Донских

Тема: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - первые концерты на Рубинштейна

В студии: Александр ДОНСКИХ, Александр СЕМЕНОВ

В гостях: Алексей ЦВЕТКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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