2020-01-09T19:50:40+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

225 пожаров, 12 погибших в ДТП: Печальные итоги новогодних праздников 2020 в Санкт-Петербурге

Спасатели, медики и автоинспекторы рассказали о происшествиях на новогодних праздниках в 2020 году.Спасатели, медики и автоинспекторы рассказали о происшествиях на новогодних праздниках в 2020 году.Фото: Артем КИЛЬКИН

На самом деле и в МЧС и в ГИБДД и в травматологиях и в наркологических больницах говорят, что с каждым годом новогодние каникулы в Петербурге проходят спокойнее. Единственный минус - в этом году число ДТП снизилось, но выросла тяжесть последствий

«Белочка» пришла еще не вся: как петербуржцы провели новогодние каникулы

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19 Декабря 2019 18:32 - 18:39

Тема дня. Петербург

Тема: «Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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