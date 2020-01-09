225 пожаров, 12 погибших в ДТП: Печальные итоги новогодних праздников 2020 в Санкт-Петербурге
Спасатели, медики и автоинспекторы рассказали о происшествиях на новогодних праздниках в 2020 году.Фото: Артем КИЛЬКИН
На самом деле и в МЧС и в ГИБДД и в травматологиях и в наркологических больницах говорят, что с каждым годом новогодние каникулы в Петербурге проходят спокойнее. Единственный минус - в этом году число ДТП снизилось, но выросла тяжесть последствий
«Белочка» пришла еще не вся: как петербуржцы провели новогодние каникулы
00:00
00:00