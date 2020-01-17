2020-01-17T20:47:39+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Или мы повышаем тарифы на капремонт, или Петербург постепенно разваливается в труху

За последние пять лет взнос на капремонт в Петербурге вырос в три с лишним раза.За последние пять лет взнос на капремонт в Петербурге вырос в три с лишним раза.Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербуржцы получили первые платежки от Фонда капитального ремонта и возмущены двукратным увеличением взносов. Эксперты говорят, что возмущаться бесполезно - тарифы и так занижены популистскими решениями предыдущих властей

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Или мы повышаем тарифы на капремонт, или город постепенно разваливается в труху

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