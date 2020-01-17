Или мы повышаем тарифы на капремонт, или Петербург постепенно разваливается в труху
За последние пять лет взнос на капремонт в Петербурге вырос в три с лишним раза.Фото: Артем КИЛЬКИН
Петербуржцы получили первые платежки от Фонда капитального ремонта и возмущены двукратным увеличением взносов. Эксперты говорят, что возмущаться бесполезно - тарифы и так занижены популистскими решениями предыдущих властей
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Или мы повышаем тарифы на капремонт, или город постепенно разваливается в труху
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