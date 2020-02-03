2020-02-03T20:45:05+03:00
Проверено временем с Александром Донских
Александр ДОНСКИХАлександр СЕМЕНОВ

Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА» и «Поп-механика»

Александр Донских, Игорь Черидник и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMАлександр Донских, Игорь Черидник и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMФото: Артем КИЛЬКИН

Музыкант группы «Зоопарк» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов с барабанщиком Игорем Черидником обсуждают деревянные ложки и другие игрушки, которые делают рокера из обычного школьника

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Игорь Черидник

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