Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. «АукцЫон», «Странные игры», «АВИА» и «Поп-механика»
Александр Донских, Игорь Черидник и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMФото: Артем КИЛЬКИН
Музыкант группы «Зоопарк» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов с барабанщиком Игорем Черидником обсуждают деревянные ложки и другие игрушки, которые делают рокера из обычного школьника
ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Игорь Черидник
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