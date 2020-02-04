ЗакС спросит с вице-губернатора Бондаренко за негуманные платежки за отопление и за двукратный рост взносов за капремонт
Обсуждаем с депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком причины по которым парламент вызвал на ковер коммунального вице-губернатора Бондаренко. А также расширение возможностей потратить маткапитал в Петербурге и льготы по лекарствам для лечения гепатита C
НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС спросит с вице-губернатора Бондаренко за негуманные платежки за отопление и за двукратный рост взносов за капремонт