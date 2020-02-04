2020-02-04T17:54:28+03:00
Беседка. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙОльга МАРКИНА

ЗакС спросит с вице-губернатора Бондаренко за негуманные платежки за отопление и за двукратный рост взносов за капремонт

Программа «Нулевое чтение» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMПрограмма «Нулевое чтение» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM

Обсуждаем с депутатом ЗакСа Денисом Четырбоком причины по которым парламент вызвал на ковер коммунального вице-губернатора Бондаренко. А также расширение возможностей потратить маткапитал в Петербурге и льготы по лекарствам для лечения гепатита C

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС спросит с вице-губернатора Бондаренко за негуманные платежки за отопление и за двукратный рост взносов за капремонт

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 10.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Января 2020 20:33 - 20:46

Беседка. Петербург

Тема: Запрет на продажу снюсов подросткам, судьба яхт-клуба на Петровской косе и обрезание деревьев по самое не балуйся

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Ольга МАРКИНА

В гостях: Денис ЧЕТЫРБОК
07:30
21:30
17 Декабря 2019 17:33 - 17:46

Беседка. Петербург

Тема: ЗакС против самовольной установки бетонных «сисек» во дворах и навязывания услуг сотовых операторов

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Ольга МАРКИНА

В гостях: Денис ЧЕТЫРБОК
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 931 398 92 92+7 931 398 92 92
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Хозяева вечно молодого дворняги шестой месяц разыскивают его по Петербургу и Ленобласти
«Целительница» из Петербурга отправилась в тюрьму за дорогостоящие обряды по снятию порчи
Петербуржцев умилили выдры Ленинградского зоопарка, вытирающиеся после купания
На территории детского сада в петербуржца выстрелил бородач, искавший закладку
Водителя «Лады» насмерть раздавила фура в жестком ДТП в Гатчинском районе
Три боеприпаса времен ВОВ обнаружили в водохранилище в Пушкинском районе
Умер актер «Ментовских войн» и «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Из-за украденного щенка самоеда по кличке Бриджит Джонс на петербурженку завели уголовное дело
74 аварии с участием такси произошли в Петербурге и Ленобласти с начала 2020 года
Автомастерскую на проспекте Юрия Гагарина освободили силой ради нужд культурного центра
Разработка интеграционного плана Петербурга и Ленобласти уже ведется
Пылающий «Шевроле Лачетти» напугал горожан у станции метро «Ломоносовская»
Первый в России университет ФСИН создадут в Петербурге к маю 2020 года
Морозы до минус 18 градусов ожидают в Ленобласти
УЕФА: коронавирус не повлияет на проведение ЕВРО 2020 в Петербурге
Бюджет на строительство коричневой линии метро Петербурга урезали на 1,6 млрд рублей