"Открыл пакет, а там руки": Первые два свидетеля допрошены по делу историка Соколова
Доцент Олег Соколов мог уйти от ответственности - если бы вел себя спокойно после того, как его выловили из МойкиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Врач скорой рассказал о том, что доцента-расчленителя поймали совершенно случайно. А по дороге в больницу Олег Соколов рассказывал, что рюкзак с женскими руками он выловил из Мойки - шел мимо, заинтересовался, что там плывет, и полез в воду.
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Что сказали в суде первые свидетели по делу доцента Олега Соколова
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