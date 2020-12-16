Как 20 лет назад в Санкт-Петербурге спасали дом «Зингера»

Дом «Зингера» - одна из визитных карточек Петербурга. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Символ Петербурга? В перечне ответов на этот вопрос после белых ночей, разводных мостов и Эрмитажа непременно будет дом «Зингера», Дом книги. Здание на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, увенчанное стеклянным глобусом, было построено в начале прошлого столетия и к 1990-м подошло в полном упадке: вплоть до XXI века памятник не пережил ни одной серьезной реставрации.

Возможно, Петербург так бы и лишился одного из символов, но, к счастью, город объявил о старте масштабной реставрации и реконструкции. За дело взялось «Петербургское агентство недвижимости». В 1997-м, арендовав памятник на 49 лет, инвесторы засучили рукава и приступили к работе. Спустя почти 20 лет участники тех событий рассказали, как это было.

Как в запущенной коммуналке

Когда в Дом книги ступила нога реставратора, здание уже было аварийным. Насквозь проржавевшие перекрытия первого этажа дышали на ладан, а сверху над ними, прогнувшись, нависали еще пять этажей.

- Лужи на полу, затопленный подвал, ржавые трубы и перекрытия. Дом «Зингера» выглядел как большая и очень запущенная коммунальная квартира, - вспоминает инвестор Андрей Исаев. - Если снаружи это красивое здание еще удивляло потускневшим великолепием, то внутри ужасало: мраморные ступени стесаны до бетона, парадную лестницу подпирает какая-то страшная колонна. Такой вот когнитивный диссонанс. Поэтому у меня возникло непреодолимое желание привести этот знаковый для города объект в порядок.

В советское время дом-памятник пережил множество перепланировок и утрат. Отчасти это облегчило реконструкцию: не нужно было держаться за поздние перегородки, которые не были под охраной. С другой стороны, дело усложнялось высокой целью - вернуть памятнику дореволюционный облик.

Историко-культурная экспертиза заняла целых три года. Инвестор вместе с Комитетом по охране памятников (КГИОП) и его специалистами Алексеем Комлевым, Ольгой Таратыновой, Борисом Кириковым искал ответ на вопрос: как и памятник сохранить, и современные требования к недвижимости соблюсти?

На помощь привлекли Владимира Замуру - одного из лучших в то время конструкторов в городе. Без него, признаются участники тех событий, просто не справились бы: «Переоценить вклад Владимира Владимировича в сохранение дома «Зингера» невозможно».

Дюжину лет, пока шли реставрация и реконструкция, не утихали научные споры. Но каждый шаг непременно согласовывали с Росохранкультурой, а работы вели под пристальным надзором КГИОПа.

Сейчас сложно в это поверить, но до реставрации первый и второй этажи выглядели вот так. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Орел. Возвращение

Первым делом в 2000 году взялись за фасады. Их во всем блеске хотели подарить Петербургу на 300-летие. Специалисты обратились к архивам и историческим снимкам. Бронзовые валькирии, стеклянный шар с орлом на верхушке, светильники, ковка, рисунок окон - все декоративное убранство снаружи здания (впрочем, как и внутри) должно было точно соответствовать первозданному дому «Зингера».

Еще на этапе обследования памятника специалисты поняли, что дореволюционные строители по незнанию допустили сразу несколько серьезных ошибок. Во-первых, в 1903 году неверно рассчитали нагрузку на перекрытия: часть ее приходилась не на несущие конструкции, а на перегородки. Поэтому, когда в советское время в здании появились большие открытые пространства, перекрытия начали деформироваться.

Атриум теперь вновь выглядит как с картинки. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

А во-вторых, весь бронзовый декор и крышу в начале прошлого века прикрепили на черное железо и случайно получили гальванический элемент размером с целое здание. Вкупе с сырым климатом и загазованностью Невского проспекта элементы с содержанием железа подверглись сильнейшей коррозии и фактически превратились в труху. Вот почему весь крепеж пришлось заменить на латунный, сделанный под заказ.

- Проржавевшую стальную трубу, на которой стоял шар, можно было… проткнуть отверткой, - вспоминает Андрей Исаев. - Повезло, что при сильном порыве ветра стеклянный шар просто не рухнул на Невский проспект.

Кстати, стеклянный купол и прозрачный глобус диаметром 2,8 метра стали самыми сложными элементами всего проекта. Когда-то на шаре сидел с расправленными крыльями американский орел. Он пережил время, когда его двуглавых собратьев сбивали со всех фасадов города, но исчез в 1920-х.

И вот спустя век птица приземлилась на по-новому подсвеченный изнутри глобус, стекло в котором заменили современными стеклопакетами. Необычной формы стеклопакеты для крыши и шара разрабатывали в лаборатории стекла Академии имени Штиглица и изготавливали вручную. Каждый прозрачный элемент уникален.

- Башенный кран в центре города установить трудно, перекрывать улицы каждый раз невозможно, - вспоминает бывший директор компании «Зингер» и руководитель реконструкции Марина Пчельникова. - Поэтому что-то поднимали краном, а что-то, как орла, - вертолетом.

Воссоздания по старым чертежам и снимкам потребовали и огромные окна-витрины (инновационная разработка начала XX века), и вся медная кровля. Реставраторы поколдовали над облицовочным гранитом и позолоченными декоративными решетками. Параллельно расселили две жилые квартиры, которые еще оставались в здании.

Теперь в уютных залах проходят презентации книг. Фото: Олег ЗОЛОТО

По соседству с Грибоедовым

Второй головной болью реконструкторов стали ржавые перекрытия. Несущие конструкции заменили на новые железобетонные, для которых на сей раз корректно рассчитали нагрузки.

Углубиться пришлось в подвал и фундамент. В основание фундамента внедрили две с половиной тысячи свай, а гидроизоляцию провели в несколько этапов.

- Канал Грибоедова совсем рядом, и было очень сложно бороться с поступлением воды. Казалось бы, сделали гидроизоляцию, но едва уровень грунтовых вод поднимался, как за дело приходилось браться вновь, - рассказывает Марина Пчельникова.

Еще в войну в здании повредили инженерные системы, и с тех пор оно стояло сырыми петербургскими зимами без отопления, продолжая разрушаться. К началу реконструкции инженерные коммуникации были изношены на 70 процентов. С ними поступили по заветам Сюзора по-новаторски: уникальную систему автоматического очищения крыши от снега с помощью пара усовершенствовали, а остальные системы заменили и привнесли.

Приточно-вытяжную вентиляцию с климат-контролем, электросети, трубы, пожарную сигнализацию - все это искусно спрятали под исторической лепниной и подлинными оконными решетками. Дабы соблюсти требования безопасности, в здание вписали две новые лестницы, а в шахты поместили современные лифты.

- Дом получил свою котельную, а дополнительный электрокабель к нему протянули под каналом Грибоедова, - добавляет Пчельникова.

В итоге, оставаясь подлинным памятником, Дом книги стал современным зданием со всем необходимым для его активной жизни.

Лифты значительно преобразились, но не утратили своего шикарного облика. Фото: Архив проекта реконструкции дома «Зингера», Олег Золото.

Образцовый «кабанчик»

С пиететом реставрировали и восстанавливали исторические интерьеры. Чтобы воссоздать мозаичный пол в лифтовых холлах на первом этаже, плитку заказывали в Германии. Еще одна мозаика по историческому образцу - стеклянная - украсила потолки первого этажа. Декоративные элементы залов подчеркнули сусальным золотом.\

- Венецианской штукатурки, которая когда-то украшала стены первых двух этажей, не было в принципе: в советские времена все закрасили, - продолжает Пчельникова. - Ее также пришлось расчищать и восстанавливать.

В чем-то реконструкция даже дополнила задумку Сюзора. Если изначально центральная лестница была отделана дорогим каррарским мрамором не полностью и последние марши ради экономии выложили известняком, то теперь она облачилась в мрамор до последней ступеньки. Камень заказывали в Италии.

Изменения коснулись и дворика, который укрыли аккуратными прозрачными атриумами.

- Глазурованный облицовочный кирпич, которым отделаны стены дворика, отмыли и очистили, а места утрат заполнили точно таким же «кабанчиком», изготовленным специально для дома «Зингера» по образцу, - добавляет Пчельникова.

Для купола изготовили специальные стеклопакеты. Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Философия бизнеса

Первые этажи дома-памятника открыли в 2006 году, а к 2009-му системы здания заработали в полную силу. Общая сумма инвестиций в проект только согласно проектно-сметной документации превысила миллиард рублей.

- Участие в реконструкции дома «Зингера» - моя личная гордость, - улыбается Марина Пчельникова. - Трудиться над ним было крайне сложно и очень интересно! Приятно, что спустя 20 лет нам не стыдно за свою работу.

Сегодня верхние этажи дома-памятника занимает Команда ВКонтакте, а на двух нижних, как и прежде, располагается Дом книги. Чтобы знаковый магазин самого читающего города России сохранил ассортимент и доступные цены, ему предложили аренду на льготных условиях.

Отреставрированная деревянная перегородка на седьмом этаже. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Примеру ответственного инвестирования в историческое наследие последовали и другие предприниматели Петербурга. Вскоре после разумной реконструкции по соседству открылся многофункциональный комплекс в доме Меншикова, бывшем здании швейной фабрики Володарского. И таких живых памятников в Петербурге становится все больше.

Тем временем дом «Зингера» вновь задумался о реставрации - не столь масштабной, конечно, но необходимой.

- Пора покрасить облупившиеся окна, нужен мелкий ремонт кровли. И, что самое важное, надо очистить и покрыть другим лаком бронзовый декор фасада: все три вида бронзы разных цветов уже превратились в один вид - грязно-зеленый, - обращает внимание Исаев. - Любопытно, что время не пощадило только ту бронзу, что покрывали стандартным составом (такой используют для подводных лодок): 15 же процентов декора, который ради эксперимента мы защитили финской краской для морской бронзы, выглядит прекрасно. На это покрытие хотелось бы перевести и остальные 85 процентов наружной бронзы дома-памятника.

На сей раз десятилетия на реставрацию не потребуется: и окна, и бронзу, и крышу можно успеть привести в порядок за один летний сезон - аккурат к столетию с начала строительства дома «Зингера», которое отметят в 2022 году.

Центральный вход до реставрации тоже был не в лучшем состоянии. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

ДОСЛОВНО

«Частный бизнес прежде всего преследует свои интересы, и это понятно. Охрану же памятников часто воспринимают как нечто ужасное, что лишь ставит палки в колеса. Отношения с застройщиками и заказчиками всегда напряженные. Это неплохо: в этом напряжении рождается качество.

Что же касается дома «Зингера», то ему очень повезло: это тот редкий случай, когда вся команда понимала друг друга, когда владельцы сделали все, что только можно. Все мы тогда прочувствовали ценность объекта и понимали, что потерять его никак нельзя. Было крайне важно провести работы качественно, не пойти по упрощенке и чтобы горожане остались довольны реставрацией знакового объекта, за которой пристально следили.

В результате мы получили одну из лучших реставраций тех времен. Памятник абсолютно аутентичен, и за него никогда не будет стыдно: любой реставратор из любой страны скажет, что работа проведена классная. Результат говорит и о ценности нашей реставрационной школы, и об эстетической зрелости заказчика».

(Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск», в 2003-2011 годах - председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.)

СПРАВКА

Дом компании «Зингер» (Дом книги).

- Санкт-Петербург, Невский проспект, 28.

- Памятник архитектуры федерального значения.

- Построен в 1902-1904 годах по проекту Павла Сюзора.

- Строился для американской компании «Зингер», знаменитой на весь мир швейными машинками. Дом принадлежал компании до 1917-го. После революции здание перепрофилировали под книгоиздание: здесь расположились редакции, издательства и книжный магазин. Например, здесь Самуил Маршак издавал знаменитые детские журналы «Чиж» и «Еж».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Петербург всегда шел рука об руку со всевозможными градостроительными ограничениями. Вот и Павел Сюзор, получив заказ на строительство дома «Зингера», столкнулся с высотным ограничением. Хотя здание задумывалось минимум в одиннадцать, а лучше двадцать этажей, мануфактурщикам пришлось уложиться в одиннадцать саженей: именно такой была предельная отметка для зданий в центре города - не выше Зимнего дворца!