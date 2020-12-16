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Общество

Как 20 лет назад в Санкт-Петербурге спасали дом «Зингера»

Чтобы вдохнуть в дом-памятник новую жизнь, в него вложили более миллиарда рублей
Анна ПОСЛЯНОВА
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Дом «Зингера» - одна из визитных карточек Петербурга.

Дом «Зингера» - одна из визитных карточек Петербурга.

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Символ Петербурга? В перечне ответов на этот вопрос после белых ночей, разводных мостов и Эрмитажа непременно будет дом «Зингера», Дом книги. Здание на углу Невского проспекта и набережной канала Грибоедова, увенчанное стеклянным глобусом, было построено в начале прошлого столетия и к 1990-м подошло в полном упадке: вплоть до XXI века памятник не пережил ни одной серьезной реставрации.

Возможно, Петербург так бы и лишился одного из символов, но, к счастью, город объявил о старте масштабной реставрации и реконструкции. За дело взялось «Петербургское агентство недвижимости». В 1997-м, арендовав памятник на 49 лет, инвесторы засучили рукава и приступили к работе. Спустя почти 20 лет участники тех событий рассказали, как это было.

Как в запущенной коммуналке

Когда в Дом книги ступила нога реставратора, здание уже было аварийным. Насквозь проржавевшие перекрытия первого этажа дышали на ладан, а сверху над ними, прогнувшись, нависали еще пять этажей.

- Лужи на полу, затопленный подвал, ржавые трубы и перекрытия. Дом «Зингера» выглядел как большая и очень запущенная коммунальная квартира, - вспоминает инвестор Андрей Исаев. - Если снаружи это красивое здание еще удивляло потускневшим великолепием, то внутри ужасало: мраморные ступени стесаны до бетона, парадную лестницу подпирает какая-то страшная колонна. Такой вот когнитивный диссонанс. Поэтому у меня возникло непреодолимое желание привести этот знаковый для города объект в порядок.

В советское время дом-памятник пережил множество перепланировок и утрат. Отчасти это облегчило реконструкцию: не нужно было держаться за поздние перегородки, которые не были под охраной. С другой стороны, дело усложнялось высокой целью - вернуть памятнику дореволюционный облик.

Историко-культурная экспертиза заняла целых три года. Инвестор вместе с Комитетом по охране памятников (КГИОП) и его специалистами Алексеем Комлевым, Ольгой Таратыновой, Борисом Кириковым искал ответ на вопрос: как и памятник сохранить, и современные требования к недвижимости соблюсти?

На помощь привлекли Владимира Замуру - одного из лучших в то время конструкторов в городе. Без него, признаются участники тех событий, просто не справились бы: «Переоценить вклад Владимира Владимировича в сохранение дома «Зингера» невозможно».

Дюжину лет, пока шли реставрация и реконструкция, не утихали научные споры. Но каждый шаг непременно согласовывали с Росохранкультурой, а работы вели под пристальным надзором КГИОПа.

Сейчас сложно в это поверить, но до реставрации первый и второй этажи выглядели вот так. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Сейчас сложно в это поверить, но до реставрации первый и второй этажи выглядели вот так. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Орел. Возвращение

Первым делом в 2000 году взялись за фасады. Их во всем блеске хотели подарить Петербургу на 300-летие. Специалисты обратились к архивам и историческим снимкам. Бронзовые валькирии, стеклянный шар с орлом на верхушке, светильники, ковка, рисунок окон - все декоративное убранство снаружи здания (впрочем, как и внутри) должно было точно соответствовать первозданному дому «Зингера».

Еще на этапе обследования памятника специалисты поняли, что дореволюционные строители по незнанию допустили сразу несколько серьезных ошибок. Во-первых, в 1903 году неверно рассчитали нагрузку на перекрытия: часть ее приходилась не на несущие конструкции, а на перегородки. Поэтому, когда в советское время в здании появились большие открытые пространства, перекрытия начали деформироваться.

Атриум теперь вновь выглядит как с картинки.

Атриум теперь вновь выглядит как с картинки.

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

А во-вторых, весь бронзовый декор и крышу в начале прошлого века прикрепили на черное железо и случайно получили гальванический элемент размером с целое здание. Вкупе с сырым климатом и загазованностью Невского проспекта элементы с содержанием железа подверглись сильнейшей коррозии и фактически превратились в труху. Вот почему весь крепеж пришлось заменить на латунный, сделанный под заказ.

- Проржавевшую стальную трубу, на которой стоял шар, можно было… проткнуть отверткой, - вспоминает Андрей Исаев. - Повезло, что при сильном порыве ветра стеклянный шар просто не рухнул на Невский проспект.

Кстати, стеклянный купол и прозрачный глобус диаметром 2,8 метра стали самыми сложными элементами всего проекта. Когда-то на шаре сидел с расправленными крыльями американский орел. Он пережил время, когда его двуглавых собратьев сбивали со всех фасадов города, но исчез в 1920-х.

И вот спустя век птица приземлилась на по-новому подсвеченный изнутри глобус, стекло в котором заменили современными стеклопакетами. Необычной формы стеклопакеты для крыши и шара разрабатывали в лаборатории стекла Академии имени Штиглица и изготавливали вручную. Каждый прозрачный элемент уникален.

- Башенный кран в центре города установить трудно, перекрывать улицы каждый раз невозможно, - вспоминает бывший директор компании «Зингер» и руководитель реконструкции Марина Пчельникова. - Поэтому что-то поднимали краном, а что-то, как орла, - вертолетом.

Воссоздания по старым чертежам и снимкам потребовали и огромные окна-витрины (инновационная разработка начала XX века), и вся медная кровля. Реставраторы поколдовали над облицовочным гранитом и позолоченными декоративными решетками. Параллельно расселили две жилые квартиры, которые еще оставались в здании.

Теперь в уютных залах проходят презентации книг.

Теперь в уютных залах проходят презентации книг.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По соседству с Грибоедовым

Второй головной болью реконструкторов стали ржавые перекрытия. Несущие конструкции заменили на новые железобетонные, для которых на сей раз корректно рассчитали нагрузки.

Углубиться пришлось в подвал и фундамент. В основание фундамента внедрили две с половиной тысячи свай, а гидроизоляцию провели в несколько этапов.

- Канал Грибоедова совсем рядом, и было очень сложно бороться с поступлением воды. Казалось бы, сделали гидроизоляцию, но едва уровень грунтовых вод поднимался, как за дело приходилось браться вновь, - рассказывает Марина Пчельникова.

Еще в войну в здании повредили инженерные системы, и с тех пор оно стояло сырыми петербургскими зимами без отопления, продолжая разрушаться. К началу реконструкции инженерные коммуникации были изношены на 70 процентов. С ними поступили по заветам Сюзора по-новаторски: уникальную систему автоматического очищения крыши от снега с помощью пара усовершенствовали, а остальные системы заменили и привнесли.

Приточно-вытяжную вентиляцию с климат-контролем, электросети, трубы, пожарную сигнализацию - все это искусно спрятали под исторической лепниной и подлинными оконными решетками. Дабы соблюсти требования безопасности, в здание вписали две новые лестницы, а в шахты поместили современные лифты.

- Дом получил свою котельную, а дополнительный электрокабель к нему протянули под каналом Грибоедова, - добавляет Пчельникова.

В итоге, оставаясь подлинным памятником, Дом книги стал современным зданием со всем необходимым для его активной жизни.

Лифты значительно преобразились, но не утратили своего шикарного облика. Фото: Архив проекта реконструкции дома «Зингера», Олег Золото.

Лифты значительно преобразились, но не утратили своего шикарного облика. Фото: Архив проекта реконструкции дома «Зингера», Олег Золото.

Образцовый «кабанчик»

С пиететом реставрировали и восстанавливали исторические интерьеры. Чтобы воссоздать мозаичный пол в лифтовых холлах на первом этаже, плитку заказывали в Германии. Еще одна мозаика по историческому образцу - стеклянная - украсила потолки первого этажа. Декоративные элементы залов подчеркнули сусальным золотом.\

- Венецианской штукатурки, которая когда-то украшала стены первых двух этажей, не было в принципе: в советские времена все закрасили, - продолжает Пчельникова. - Ее также пришлось расчищать и восстанавливать.

В чем-то реконструкция даже дополнила задумку Сюзора. Если изначально центральная лестница была отделана дорогим каррарским мрамором не полностью и последние марши ради экономии выложили известняком, то теперь она облачилась в мрамор до последней ступеньки. Камень заказывали в Италии.

Изменения коснулись и дворика, который укрыли аккуратными прозрачными атриумами.

- Глазурованный облицовочный кирпич, которым отделаны стены дворика, отмыли и очистили, а места утрат заполнили точно таким же «кабанчиком», изготовленным специально для дома «Зингера» по образцу, - добавляет Пчельникова.

Для купола изготовили специальные стеклопакеты.

Для купола изготовили специальные стеклопакеты.

Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Философия бизнеса

Первые этажи дома-памятника открыли в 2006 году, а к 2009-му системы здания заработали в полную силу. Общая сумма инвестиций в проект только согласно проектно-сметной документации превысила миллиард рублей.

- Участие в реконструкции дома «Зингера» - моя личная гордость, - улыбается Марина Пчельникова. - Трудиться над ним было крайне сложно и очень интересно! Приятно, что спустя 20 лет нам не стыдно за свою работу.

Сегодня верхние этажи дома-памятника занимает Команда ВКонтакте, а на двух нижних, как и прежде, располагается Дом книги. Чтобы знаковый магазин самого читающего города России сохранил ассортимент и доступные цены, ему предложили аренду на льготных условиях.

Отреставрированная деревянная перегородка на седьмом этаже. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Отреставрированная деревянная перегородка на седьмом этаже. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Примеру ответственного инвестирования в историческое наследие последовали и другие предприниматели Петербурга. Вскоре после разумной реконструкции по соседству открылся многофункциональный комплекс в доме Меншикова, бывшем здании швейной фабрики Володарского. И таких живых памятников в Петербурге становится все больше.

Тем временем дом «Зингера» вновь задумался о реставрации - не столь масштабной, конечно, но необходимой.

- Пора покрасить облупившиеся окна, нужен мелкий ремонт кровли. И, что самое важное, надо очистить и покрыть другим лаком бронзовый декор фасада: все три вида бронзы разных цветов уже превратились в один вид - грязно-зеленый, - обращает внимание Исаев. - Любопытно, что время не пощадило только ту бронзу, что покрывали стандартным составом (такой используют для подводных лодок): 15 же процентов декора, который ради эксперимента мы защитили финской краской для морской бронзы, выглядит прекрасно. На это покрытие хотелось бы перевести и остальные 85 процентов наружной бронзы дома-памятника.

На сей раз десятилетия на реставрацию не потребуется: и окна, и бронзу, и крышу можно успеть привести в порядок за один летний сезон - аккурат к столетию с начала строительства дома «Зингера», которое отметят в 2022 году.

Центральный вход до реставрации тоже был не в лучшем состоянии. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

Центральный вход до реставрации тоже был не в лучшем состоянии. Фото из архива проекта реконструкции дома «Зингера».

ДОСЛОВНО

«Частный бизнес прежде всего преследует свои интересы, и это понятно. Охрану же памятников часто воспринимают как нечто ужасное, что лишь ставит палки в колеса. Отношения с застройщиками и заказчиками всегда напряженные. Это неплохо: в этом напряжении рождается качество.

Что же касается дома «Зингера», то ему очень повезло: это тот редкий случай, когда вся команда понимала друг друга, когда владельцы сделали все, что только можно. Все мы тогда прочувствовали ценность объекта и понимали, что потерять его никак нельзя. Было крайне важно провести работы качественно, не пойти по упрощенке и чтобы горожане остались довольны реставрацией знакового объекта, за которой пристально следили.

В результате мы получили одну из лучших реставраций тех времен. Памятник абсолютно аутентичен, и за него никогда не будет стыдно: любой реставратор из любой страны скажет, что работа проведена классная. Результат говорит и о ценности нашей реставрационной школы, и об эстетической зрелости заказчика».

(Вера Дементьева, директор Государственного музея-заповедника «Павловск», в 2003-2011 годах - председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга.)

СПРАВКА

Дом компании «Зингер» (Дом книги).

- Санкт-Петербург, Невский проспект, 28.

- Памятник архитектуры федерального значения.

- Построен в 1902-1904 годах по проекту Павла Сюзора.

- Строился для американской компании «Зингер», знаменитой на весь мир швейными машинками. Дом принадлежал компании до 1917-го. После революции здание перепрофилировали под книгоиздание: здесь расположились редакции, издательства и книжный магазин. Например, здесь Самуил Маршак издавал знаменитые детские журналы «Чиж» и «Еж».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Петербург всегда шел рука об руку со всевозможными градостроительными ограничениями. Вот и Павел Сюзор, получив заказ на строительство дома «Зингера», столкнулся с высотным ограничением. Хотя здание задумывалось минимум в одиннадцать, а лучше двадцать этажей, мануфактурщикам пришлось уложиться в одиннадцать саженей: именно такой была предельная отметка для зданий в центре города - не выше Зимнего дворца!

БИЗНЕС-ПРЕСС

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