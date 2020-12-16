Ловкая охота американской норки на реке в Санкт-Петербурге попала на фото

Охота американской норки у Финского залива в Петербурге попала на фото / Фото: ВК "Грибы и грибники"

Любители-орнитологи заметили на одной из речек, впадающих в Финский залив, американскую норку. Животное похоже на тех, что водятся в Европе, однако крупнее - размер тела достигает 50 сантиметров. Вечером во вторник, 15 декабря 2020 года, жительница Санкт-Петербурга Татьяна Ливеровская рассказала, что отправилась к побережью залива понаблюдать за зимородками, однако вместо этого стала свидетельницей ловкой подледной рыбаки зверька.

Такому успешному улову позавидовал бы любой рыбак / Фото: ВК "Грибы и грибники"

- Норка постоянно прислушивалась к разным звукам и мгновенно исчезала подо льдом или водой в случае потенциальной опасности. Она постоянно держала нас в поле внимания, хоть мы находились на противоположном берегу реки, - рассказала петербурженка.

Выслеживает очередную рыбку / Фото: ВК "Грибы и грибники"

Зверек оказался очень ловким, ни одна рыба не ускользнула / Фото: ВК "Грибы и грибники"

Зверек был постоянно начеку, прячась от любого движения. Норка передвигалась скрытно подо льдом через систему пустот над отмелями, периодически высовывая голову наружу.

Увидев людей, зверек прятался и выжидал момента, чтобы вернуться к рыбалке / Фото: ВК "Грибы и грибники"

В какой-то момент норка поймала окуня и спрятала его в одну из своих кладовых подо льдом, про запас. Однако когда ей удалось схватить щуку, она радостно вытащила ее на лед и мгновенно съела, начиная с головы.

- Нас поразила многоликость животного. Норка могла мгновенно преображаться и быть очень похожей в разные мгновения на выдру, бобра, крысу, куницу и даже соболя, - поделилась наблюдениями женщина.

Недалеко от места рыбалки у норки обустроено логово, где она прячет припасы / Фото: ВК "Грибы и грибники"

Наевшись щукой, норка отправилась отдыхать в свое логово, где у нее уже была припасена минога.