Комитет по здравоохранению Ленобласти: "Ситуация с коронавирусом под контролем"

Этот год еще раз доказал, что врачи — настоящие герои Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На систему здравоохранения пришелся основной коронавирусный удар. К таким нагрузкам не была готова медицина ни одной страны, ни одного региона. Понятно, что подводить итоги года в этой сфере - это смотреть, справились ли врачи и местные власти с пандемией, смогли взять заболеваемость под контроль или же нет. В Ленобласти справились. Она находится в числе регионов, где ситуация с коронавирусом является полностью контролируемой и стабильной.

1. На данный момент в регионе нет резкого роста количества заболевших, здесь один из самых низких показателей по летальности. Еще в начале пандемии здесь буквально за несколько недель смогли развернуть более 2300 коек для пациентов с коронавирусом, это было даже больше требований Москвы. Кроме того, Ленобласть одной из первых финансово поддержала медицинских работников, водителей скорой помощи за особые условия труда. Им назначены стимулирующие выплаты в том числе и из областного бюджета. Для врачей - от 50 до 80 тысяч, для среднего медицинского персонала - от 25 до 50 тысяч, для младшего персонала и водителей скорой помощи - 25 тысяч рублей.

2. Но пандемией жизнь не ограничивается. Так, в этом году в Ленинградской области провели акцию «Ленинградское здоровье», которая должна компенсировать ленинградцам вынужденные простои плановой медицины в период пандемии. За полтора месяца мобильные медицинские комплексы - амбулатории и поликлиники - объехали восемьсот населенных пунктов в том числе и самых отдаленных, так как из-за перепрофилирования клиник, сложной эпидситуации, многие обследования, анализы и диагностика были недоступны. - Наши жители, особенно пожилого возраста, соскучились по медицинским осмотрам, общению с врачами, - рассказывал Александр Дрозденко.

3. Реализовали еще одну задачу: составили медицинскую карту, то есть поняли в процентном соотношении уровень и качество здоровья жителей. Это позволило в том числе скорректировать финансирование сферы на следующий год, увидеть, где есть лакуны, на что обратить внимание. Выяснилось, кстати, что серьезных отклонений по здоровью в целом нет, а основные болезни приходятся на систему кровообращения.

4. Область выполняет все взятые на себя обязательства. Идут ремонты поликлиник, например, в Отрадном работы завершатся к концу года. Положено начало строительству поликлиники в Буграх. А на днях в районные больницы направили четырнадцать санитарных автомобилей, которые уже включены в работу амбулаторных служб. До конца года область получит еще четыре машины. Так решается проблема с выездом врачей на дом к пациентам.