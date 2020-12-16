«Мы играем, чтобы развиваться и двигаться вперед». Фото предоставлено компанией Lex.

«Возраст» мужской команды по пляжному футболу «LEX» - 7 лет, женской - всего 2 года. Мужская команда петербургских пляжников - двукратные серебряные призеры Чемпионата Санкт-Петербурга 2018, 2019 годов, бронзовые призеры Первенства России 2020, а женская команда – двукратные вице-чемпионки России 2019, 2020 годов. За несколько лет любительская команда превратилась в одну из сильнейших команд в Санкт-Петербурге по пляжному футболу. Как футболисты достигли уровня профессионалов, что мотивирует спортсменов и почему игроки «LEX» не получают зарплат, рассказали организатор и действующий игрок футбольной команды «LEX» Александр Хохлюк, тренер женской футбольной команды Иван Горбачев и тренер мужской команды Виктор Крышанов.

От любителей к профессионалам

- Как появилась идея создать команду по пляжному футболу?

Александр: Пляжный футбол - это моя стихия. Я понимал, что это перспективный вид спорта, и когда появилась возможность создать свою команду, спонсировать ее, собрал знакомых футболистов, и мы заявились в первую лигу чемпионата Петербурга. Постепенно мы росли, и со временем встал вопрос: играть дальше для себя, или усиливать команду профессиональными игроками, тренироваться по расписанию. Было решено развиваться, и в итоге любительская команда стала достаточно весомой по меркам российского пляжного футбола клубом.

Фото предоставлено компанией Lex.

- Что помогло добиться таких высоких результатов? Спонсорская поддержка на успех команды повлияла?

Александр: Что касается финансирования, то в этом отношении у меня принципиальная позиция: все, что мы делаем, должно быть экономически разумно. Наши игроки не получают зарплат, как профессиональные спортсмены, бюджет на содержание команды зачастую меньше, чем у команд-конкурентов. На наше развитие и движение вперед, в первую очередь, влияет личная заинтересованность. У нас не стоит задача освоить выделенные деньги, мы ставим перед собой цель максимально эффективно использовать те средства, которые есть. Получить результат на наиболее приемлемых условиях и эффективном бюджете. Собственно, такой же стратегии придерживается и наш официальный спонсор – крупнейший в России производитель встраиваемой бытовой техники «LEX».

- Помогает такой подход?

Александр: Да, потому что мы сразу понимаем, каких результатов можем достигнуть на выделенный бюджет. Добиться чемпионства можно разными путями - привлекая сильных игроков, используя трансферы, высокие зарплаты. А можно выстроить тренировочный процесс таким образом, чтобы по максимуму использовать возможности команды. Я считаю, это один из самых важных моментов, потому что команда должна быть эффективной на всех этапах. Поэтому мы привлекаем сильных тренеров, экспериментируем со стратегией тренировок. Например, сейчас проводим интересный эксперимент: привлекаем игроков из женской команды на тренировки к мужчинам. За счет этого у девушек повышается скорость принятия решений, мастерство. Пока таким подходом никто похвастаться не может.

Иван: Достигать высоких спортивных результатов позволяет совокупность факторов. Это и сильные игроки, и тренерский состав, и многозадачная стратегия, в которой участвуют все стороны. У нас сформировался сплоченный коллектив, который мыслит единым футбольным целым. Мы не стоим на месте, ищем решения, которые помогают нам стать лучше, сильнее, ведь профессиональный рост - одна из задач и игрока, и тренера.

- Игроки команд разделяют подход, выстроенный на личной заинтересованности?

Александр: Мне кажется, результаты наших команд, и женской, и мужской, говорят сами за себя. Сейчас у нас в командах нет профессиональных футболистов, для всех игра - это личный выбор, увлечение, хобби. Думаю, причина такой увлеченности в том, что бывших спортсменов не бывает. А спортсмен - это в первую очередь человек, стремящийся к совершенствованию и достижениям.

Фото предоставлено компанией Lex.

Конечно, мы мотивируем игроков, в том числе и финансово - выплачиваем премии за игру, на соревнованиях обеспечиваем комфортные условия проживания, чтобы ребята, в том числе, получали и эстетическое удовольствие от поездок. Мы очень трепетно относимся к атрибутике команды, внешнему виду спортсменов. Форму шьем на заказ, а дизайн экипировки разрабатывают штатные специалисты компании - официального спонсора, дизайнеры бренда встраиваемой бытовой техники «LEX». Мы видим, что ребята гордятся своей командой.

Полезно, интересно и просто красиво!

- Кому-то, может, кажется, что пляжный футбол - это так, несерьезно. Просто развлечение. Что вы можете на это ответить?

Иван: Играть на песке не так просто, как может показаться. Во-первых, игроку нужно преодолевать сопротивление песка, а значит, нужно учиться расходовать свои силы. Также важно учитывать массу технических моментов - как управлять мячом и как правильно без него перемещаться на поле.

Виктор: Песок - это естественное покрытие, и как раз на песке все суставы, связки мышцы чувствуют себя гораздо лучше. Это менее травмоопасный вид спорта, чем, например, большой футбол. В пляжном футболе координация, ловкость и быстрота принятия решений должны быть на более высоком уровне, потому что мяч находится постоянно в игре и на неровной поверхности. А еще - это очень красивый и зрелищный вид спорта, на который просто приятно смотреть. На песке используется множество акробатических элементов, например, бисиклета - удар через себя в падении. Еще один интересный момент - авторами голов в пляжном футболе часто становятся вратари.

Фото предоставлено компанией Lex.

- Чем отличается работа тренера женской команды от мужской?

Иван: В спорте, как и в жизни, женщины и мужчины - это два разных мира. При всех прочих равных и одинаковых футбольных компонентах есть огромная разница в ментальном восприятии себя, жизни. Я уж не говорю про физические качества и отличия. В работе с девушками нужно быть больше психологом, надо понимать, на чем акцентировать внимание. Если мужчина в коллективе может стиснуть зубы и добиваться дальше своих целей, то с женщинами такое не пройдет, они более ранимы и восприимчивы. Поэтому тренеру нужно понимать, как в каждом конкретном случае использовать это на пользу игре.

- Но, несмотря на это, результаты есть, и хорошие!

Иван: Да, наша женская команда сегодня - одна из сильнейших. Мы всегда доходим до финала Чемпионатов, так что прогресс есть. Если в прошлом финале Чемпионата России наши соперники победили безоговорочно, то в этом году четырехкратный чемпион России одержал победу с большим трудом. Надеюсь, в следующей игре этот титул будет наш.

Пляжные перспективы

- Пляжный футбол и Петербург, с его ветрами и дождями, сложно воспринимать, как единое целое. А вы как считаете?

Виктор: Россия - двукратный чемпион мира по пляжному футболу. В нашей стране и в Петербурге, в частности, находится одна из самых развитых инфраструктур по этому виду спорта. В нашем городе, например, появились первые крытые манежи, много открытых площадок.

Александр: К нам едут тренироваться и играть спортсмены из других городов, появляется здоровая конкуренция. Поэтому пляжный футбол в Северной столице развивается в режиме нон-стоп, а городские женская и мужская команды по пляжному футболу - одни из самых титулованных. В других регионах нашей страны (за исключением Москвы) таких возможностей у игроков нет.

- Тем, кто занимается пляжным футболом, он интересен. А остальным? Насколько этот вид спорта популярен?

Александр: Если говорить про пляжные виды спорта в целом, то не только у нас, но и в мире, они очень сильно недооценены. А ведь пляжный футбол, теннис, волейбол - очень зрелищные виды спорта, соревнования на открытых площадках собирают много зрителей. Пляжный волейбол уже стал олимпийским видом спорта, и мы считаем, что пляжный футбол и теннис тоже станут частью олимпийских состязаний.

- Какие планы на будущее у женской и мужской команды «LEX»?

Виктор: Мужская команда играла на Кубке России, на всероссийских и зарубежных соревнованиях, поэтому наш следующий шаг - участие в суперлиге. Для этого нужно собрать боевой состав и регулярно тренироваться. В зависимости от результата на внутригородских соревнованиях, будем принимать решение о дальнейшем участии.

Иван: Женская команда уже показала себя на всероссийских соревнованиях и поэтому будет участвовать в международных - Euro Winners Cup - туда съезжаются команды со всей Европы. Наша задача - стать лучшими в женском пляжном футболе. В следующем году мы планируем выиграть чемпионат России.

Александр: Если мы осуществим планы по участию в суперлиге, то это принесёт не только интерес и энтузиазм, но и финансовую мотивацию, ведь тренировки и выезды на соревнования игрокам будет не так просто совмещать с работой.

- А есть в планах создание детских команд по пляжному футболу? Не хотите стать наставниками для будущих спортсменов?

Александр: Мы об этом думали, и многие наши игроки хотели бы тренировать детей. Пляжные виды спорта очень полезны для здоровья, некоторые профессиональные спортсмены восстанавливаются именно на песке, потому что нагрузка в процессе игры распределяется по телу равномерно. Поэтому да, мы рассматриваем возможность организовать детскую школу по пляжному футболу, причем, как для мальчиков, так и для девочек.

КСТАТИ

Футбольная команда «LEX» стала победителем пятого тура чемпионата Санкт-Петербурга по пляжному футболу.

В рамках пятого тура чемпионата Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях «Кристалл» с минимальной разницей в счете уступил «LEX» (2:3). У победителей по голу на свой счет записали: Егор Гордецкий, Виктор Крышанов и Александр Хохлюк. В составе «Кристалла» точными ударами отметились Кирилл Романов и Дмитрий Карташов.

Благодаря этой победе «LEX» набрал 12 очков и стал недосягаем для преследователей и, прежде всего, «Кристалла», который на данный момент сыграл лишь три матча в чемпионате. На счету обладателя Кубка России на данный момент всего три очка. «LEX», таким образом, гарантировал себе второе место.

Поражением завершился и матч дублирующего состава «Кристалла» против «Фарм Ганнерс». Остросюжетная перестрелка завершилась победой последних со счетом 7:5. Хет-триком отметился Алексей Васильев.

Чемпионат Санкт-Петербурга по пляжному футболу в закрытых помещениях. Осень-зима 2020, Санкт-Петербург. Высший дивизион. 5 тур

ПФК «Кристалл-2» - «Фарм Ганнерс» - 5:7 (1:4, 3:1, 1:2).

Голы: Гурджиян - 2; Романов; Звонарев; Дробин - Васильев - 3; Орбелян; Чистяков; Дьячков; Комаров. Предупреждения: Романов, Захаров, Яковлев - Сиваков.

Удаление: Захаров.

«Кристалл-2»: Гусев, Дробин - Валяев, Гурджиян, Романов, Яковлев; Захаров, Звонарев, Повсемов, Присухин, Скряпкин, Чаплин.

«Фарм Ганнерс»: Панфилов, Филатов - Васильев, Орбелян, Сидельник, Чистяков; Дьячков, Комаров, Николаев, Сиваков.

ПФК «Кристалл» - «LEX» - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Романов; Карташов - Гордецкий; В.Крышанов; Хохлюк.

Предупреждения: Беседин - Гордецкий. Судьи: Сажин, Якуничев.

«Кристалл»: Островский, Беседин - Ильинский, Карташов, Ремизов, Романов; Краснощеков, Самусевич, Фролов, Хорев.

«LEX»: Харфуш, Никитин — Барабаш, Н. Крышанов, Масленников, Хохлюк; Большаков, Борисов, Гордецкий, Каиров, В.Крышанов, Суслов.

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