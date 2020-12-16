«Зенит» - «Спартак» 16 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча 19 тура Чемпионата России по футболу 2020/21

«Зенит» - «Спартак» 16 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча. Фото: Вячеслав Евдокимов Фото: ФК "Зенит"

19 тур Чемпионата России по футболу 2020/21 последний перед зимней паузой. Сыграв его, футболисты отправятся сначала на долгожданный отдых, потом на сборы. Турнир возобновится только в конце февраля.

И сегодня станет известно, кто уйдет на каникулы промежуточным лидером. Если точнее, сколько лидеров будет в таблице – один или два. «Зенит» свое первое место уже точно не потеряет, но догонит ли его «Спартак»? Узнаем сегодня вечером. В 20.00 на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге петербургский клуб снова принимает красно-белых гостей из столицы.

Напомним, в первом круге встреча команд закончилась вничью. «Зенит» не проигрывал «Спартаку» уже три года (а на домашней арене у сине-бело-голубых 8 лет без поражений). Букмекеры полагают, что победная серия не прервется. Узнать, так ли это, можно будет посмотрев сегодняшнюю трансляцию. Увы, из-за ограничений, связанных с коронавирусов, на трибунах болельщиков практически не будет.

«Зенит» - «Спартак» 16 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча

Трансляцию матча «Зенит» - «Спартак» смотрите на телеканале «Матч ТВ». Начало в 20.00