Прошлый Новый год быка, как и нынешний, вступал в права в непростое время. Мир встречал праздник, отряхиваясь от мирового экономического кризиса 2008 года. Тем не менее, 2009-ый стал «оттепелью» для нас и многие позже называли его вполне успешным. Будем надеяться, что и в этот раз грозный символ года поможет нам вернуться к прежней жизни. Ну, а пока мы готовимся встречать главный праздник зимы, «Комсомолка» рассказывает, как этот год встретили и провели петербургские звезды.Татьяна БУЛАНОВАПревратилась в «зажигалку»Для Татьяны Булановой 2009-ый год стал годом настоящего преображения. Если в 2008-ом году певица выходила на сцену в скромных нарядах и исполняла песню «Синий платочек» в строгом платье с воротом, то год быка стал для нее настоящей «сексуальной революцией». Теперь она выбирала обтягивающие короткие платья с внушительным декольте. Даже песней года у Булановой стала композиция «Таня, зажигай».- Татьяна, вы помните, как вы встречали 2009 год? - спросили мы у певицы.- Ой, вы знаете, уже нет…- Вы исполняли песню «Таня, зажигай» в коротком блестящем платье!- Извините, уже не помню, - засмущалась певица.Сейчас певица вернулась к довольно скромному, но элегантному образу. Даже свой новый роман она комментирует довольно сухо.Михаил БОЯРСКИЙВторой раз женился и поседелМихаил Боярский, как и подобает настоящему Д’Артаньяну, помнит не только, каким он был в те года, но и как встречал тот самый год. Все дело в том, что в звездном семействе чтят традиции и из года в год встречают главный праздник зимы одинаково.- До смерти мамы я уезжал к ней, встречал Новый год и потом уже возвращался к своей семье, - рассказал «КП-Петербург» Михаил Боярский. – А после этого каждый Новый год мы с моей женой встречаем у себя дома. К нам приезжает вся семья, и мы садимся вместе за праздничный стол. Долго не сидим.Елка у Михаила Боярского искусственная. Из-за внуков он ставит ее за месяц до Нового года. К слову, рубеж 2008-2009 в семейном плане стал для народного артиста знаковым. В 2008 году у него родилась вторая внучка. Пополнение произошло в семье его сына Сергея. А в 2009 году главный мушкетер страны женился второй раз. Нет-нет, женой Михаила Сергеевича так и осталась его единственная любовь Лариса Луппиан. Просто в 1985 году актер развелся с ней, как он говорил – «чтобы решить жилищный вопрос». Тем не менее, возлюбленные оставались жить вместе.К слову, в 2009 году изменения произошли и в образе артиста. Если годом ранее он представал на сцене жгучим брюнетов, то в 2009 году Михаил Боярский вошел в труппу Театра им. Ленсовета. И на сцене он предстал уже полностью седым. Скорее всего, это был сценический образ.Настя ИВЛЕЕВАРаздавала рекламные листовкиА вот звезда Рунета и самая известная блогер России Настя Ивлеева не стесняется того, какой она была в год быка в прошлый раз. Телеведущая тогда еще не была известной и богатой, она жила в Санкт-Петербурге. В то время она была прописана в своей родной деревне в Разметелево. Девушка работала официанткой и даже не мечтала о миллионных гонорарах. Судя по всему, Настя встретила Новый год скромно вместе со старыми друзьями.- Тут и прыщавыи лобешник, и шрам, которыи еще не перекрыт татухои , - рассказывает Анастасия о своих снимках 2009 года. - На втором фото, кстати, я с сеструхои раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя «подружаня» детства, которая, скорее всего, меня убьет за это фото. Прикольно было порыться в архивах, но это вообще еще не жесть. У меня есть фотки, где я работала «гоу-гоу» (откровенные танцы – прим.ред.).Свой блог Анастасия завела только в 2013 году, а в Москву переехала и вовсе в 2015 году. Теперь Настя входит в списки Forbes и счастлива в браке вместе с исполнителем Элджеем.Борис СМОЛКИНПрощание с «Прекрасной няней»Для Бориса Смолкина 2009 год тоже стал знаковым. 1 января в свет вышла последняя серия нашумевшего ситкома «Моя прекрасная няня», после роли в котором артист стал звездой всероссийского масштаба. Однако, праздник Смолкин встретил с грустью вовсе не по этой причине.- Если мне не изменяет память, я отыграл спектакль в Москве и возвращался домой из в Петербург, - рассказал актер. – Вечером 31 декабря меня встретил сын, и мы вместе с ним поехали домой. Тут я и обнаружил, что забыл свой планшет. Мы сели за стол, но я был расстроен. Звонить коллегам из столицы было неудобно. 1 января я все-таки их набрал, и планшет мне вернули.Сейчас Борис Смолкин соблюдает самоизоляцию.Ольга БУЗОВАУшла из «Дома-2»2008 год для Ольги был насыщенным. Она пережила расставание с коллегой по «Дому-2» Романом Третьяковым и закрутила роман с бизнесменом Тимофеем Майоровым. А еще - окончила университет с красным дипломом и впервые стала выступать с сольными концертами (да, уже тогда она стала записывать свои первые песни). Ну, а под конец года решила уйти из «Дома-2».- «Дом-2» не бесконечен. Она могла работать потом по специальности, ведь в университете изучала кадастровые планы! Могла ого-го-го сколько заработать на этом, - вспоминала мама Ольги Ирина.К слову, на кадастровых планах Бузова состояние не сделала, зато отлично заработала на других своих проектах, что доказывает – после «Дома-2» жизнь продолжается. К слову, в этих же годах Ольга экспериментировала со своей внешностью именно на рубеже года быка у блондинки и появилась стрижка каре. Правда, проходила она с ней недолго.