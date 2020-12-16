Окончательные тарифы на коммуналку в Санкт-Петербурге в 2021 году: Сколько будем платить за воду, отопление и электричество

Стали известны окончательные тарифы на коммуналку в Санкт-Петербурге в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Комсомолка» узнала окончательные тарифы на коммуналку в Санкт-Петербурге в 2021 году. Как и предполагалось – рост стоимости за воду, отопление и электричество неминуем. Но обо всем по порядку.

Итак, с 1 июля 2021 года жители Северной столицы будут платить за 1 кубический метр горячей воды 112,81 рубля вместо 109,10. Одна гигакалория отопления обойдется в 1880,11 рубля взамен 1818,29. Соответственно, рост тарифов на данные коммунальные услуги составляет 3,4%.

Что касается стоимости за использование электроэнергии, то с 1 июля она достигнет 4,98 руб./кВтч, а в домах с электроплитами – 3,73 руб./кВтч. Раньше цены были 4,82 рубля и 3,61 соответственно.

В целом, общий платеж горожан за коммуналку вырастет примерно на 3,3%, как ранее обещал губернатор. Новая стоимость тарифов при этом все еще ниже предполагаемого уровня инфляции. Вместе с этим в Жилкоме утвердили актуальную на 2021 год плату за жилищные услуги – она увеличится на 3,5% по сравнению с декабрем 2020-го.

- Тарифная политика Санкт-Петербурга, как и прежде, ориентирована на защиту жителей и снижение финансовой нагрузки на них. Нам удалось сдержать темпы роста даже в сложных экономических условиях из-за пандемии коронавируса, - отметил глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин.