Стенка на стенку: Фанаты подрались на «пустом» матче «Зенита» со «Спартаком»

Во время матча "Зенита" и "Спартака" при полупустых трибунах произошла стычка фанатов. Фото: twitter.com/G_o_s_h_a

Фанаты решили подраться на принципиальном матче «Зенита» против «Спартака» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, красно-белые отстают от лидера, петербургского клуба, всего на три очка в турнирной таблице. Организаторы поспешили не дать собраться толпам болельщиков на стадионе в Северной столице, чтобы это не спровоцировало вспышку коронавируса в непростое время пандемии. Тем более что власти города официально запретили допуск зрителей на спортивные мероприятия по просьбе Роспотребнадзора (хотя «Зениту» сделали исключение для матча с «Боруссией» - Прим. ред.).

Зенитовцы приготовили громкий "привет" спартаковцам. Фото: ФК "Зенит"

Итак, на дерби двух столиц допустили только посетителей изолированных лож и владельцев абонементов в клубные бизнес-зоны. Поначалу все начиналось мирно. Разве что огромный баннер «Зенита» со львом, уничтожившим Спартака, задавал настроение. Однако во время первого тайма при счете 1:1 стихийный сектор москвичей привлек слишком много внимания VIP-болельщиков сине-бело-голубых. По словам журналиста Гоши Чернова в Twitter, зенитовцы побежали на «рандеву» к своим визави.

- Это, наверное, первый матч в истории, когда замес устроили VIP-болельщики. По периметру много локальных лож «Спартака», - пишет журналист.

Одним баннером дело не ограничилось. После драки появилось другое полотно. Фото: twitter.com/G_o_s_h_a

Полноценную драку удалось предотвратить стюардам и бойцам ОМОН, хоть фанаты и пытались рассредоточиться и встретиться стенка на стенку. Тем временем в РПЛ осудили «ковид-диссидентов».

- Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность, - передает пресс-служба лиги.

О каких-либо возможных санкциях в отношении обоих клубов пока не сообщается.