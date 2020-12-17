Умер Игорь Морштейн, последний участник ленинградского парада Победы

В Петербурге умер последний участник парада Победы на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН

События Великой Отечественной войны становятся все дальше, а ветеранов, лично воевавших в те страшные годы, все меньше. Так, в Санкт-Петербурге умер Игорь (Исаак) Морштейн, последний участник ленинградского парада Победы. Ему было 92 года.

- В среду, 16 декабря, состоялась церемония прощания с Игорем Морштейном. Всю свою жизнь он посвятил городу на Неве. Здесь учился, совсем юным спасал город от зажигательных бомб, работал на военных заводах, собирал автоматы для Красной армии. Отсюда по призыву в 17 лет ушел на фронт - защищать Ленинград, - пишет газета «Петербургский дневник».

Игорь Морштейн - последний остававшийся в живых участник Ленинградского парада Победы. Фото: Личный архив И.Морштейна / "Петербургский дневник"

Потом были бои в Прибалтике, освобождение Эстонии, Латвии и Литвы от фашистов и долгожданная победа. Но это потом, а первые годы войны юный Игорь встретил в осажденном городе.

- До войны я учился при Консерватории играть на скрипке, как участник конкурса молодых дарований летом 1941 года должен был участвовать в концерте в Большом театре Москвы. А 22 июня 1941 года мы с ребятами готовились к выступлению в поселке Сиверский в Ленинградской области. Нам объявили, что началась война и тем же вечером мы вернулись домой. На улицах Ленинграда стояли очереди из добровольцев, люди записывались в войска, - вспоминал ветеран. - Блокаду я провел в Ленинграде. Нас объединили в школьные группы, которые привлекли к подготовке бомбоубежищ. Потом – голодная зима 41 го. Было страшно.

Отец юноши почти сразу ушел на фронт, оставив сына и жену в осажденном городе. Мать Игоря не пережила голода и умерла в конце 1942 года. Где она похоронена, так и осталось неизвестным.

В действующую армию Игорь Морштейн попал в 1944 году. Он участвовал в боях с фашистами, которые даже после подписания капитуляции гитлеровской Германией не всегда сдавались в плен и сражались до последнего. Особенно они боялись попасть в плен к ленинградцам, которые, как казалось врагу, будут им жестоко мстить за страдания родных.

Игорь Морштейн умер на 93-м году жизни. Фото: Личный архив И.Морштейна / "Петербургский дневник"

Война для Игоря Морштейна закончилась 24 июня 1941 года, когда в Москве проходил первый парад Победы. Свой парад было решено провести и в Ленинграде.

- Нам выдали новенькие гимнастерки, приказали привести технику в порядок и готовиться к Ленинградскому параду Победы. Утром 8 июля установилась прекрасная солнечная погода. На касках солдат были царапины и вмятины, полученные в боях, на гимнастерках блестели золотом ордена и медали. В 9 часов утра с разных направлений колонны 63, 64 и 45 й дивизий вошли в город, слились воедино и двинулись к Дворцовой площади, - рассказал о тех событиях ветеран.

В последние годы Игорь Морштейн активно участвовал в ветеранском движении, был председателем комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Здесь уже планируют создать музей, посвященный памяти последнего участника Ленинградского парада Победы.