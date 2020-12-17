Путин – на вопрос о хамстве чиновника Ленобласти: «В семье не без урода»

Житель Волосова задался вопросом, почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно. Фото: Скриншот с видео

Во время Большой пресс-конференции 2020 президента России, которая проходит сегодня, 17 декабря, в формате онлайн, Владимир Путин зачитал одно из обращений, поступивших в информационный центр. Его автор – житель Волосова Ленинградской области Анатолий Терехов – пожаловался на хамство чиновников.

– Пришел с вопросом к чиновнику – а он ответил: «Это Вам Путин обещал? У него и спрашивайте! Я не обещал», – пишет Анатолий Николаевич. – Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?

На вопрос обиженного ленинградца Владимир Путин ответил так:

– Есть такие люди. Есть и совсем другие люди. В каждой среде есть разные люди: в семье не без урода. По поводу того, кто с Вами так по-хамски общался, – постараемся выяснить. Попрошу губернатора, чтобы он с Вами связался и навел порядок в своих рядах.