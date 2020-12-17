Житель Ленобласти пожаловался Путину на хамство чиновников из-за проблем с пенсией по инвалидности

Будучи инвалидом-колясочником, Анатолий Терехов из Волосова ведет здоровый образ жизни и работает охранником. Фото: СОЦСЕТИ

На Большой пресс-конференции президента России-2020 Владимир Путин прочитал один из вопросов, поступивших в информационный центр (сегодня мероприятие проходит в онлайн-формате). Под руку главы государства попалось обращение жителя Волосова Ленинградской области Анатолия Терехова.

– Пришел с вопросом к чиновнику – а он ответил: «Это Вам Путин обещал? У него и спрашивайте! Я не обещал», – пишет Анатолий Николаевич. – Почему чиновники в кабинетах ведут себя отвратительно?

Как выяснила «Комсомолка», 55-летний Анатолий Терехов – инвалид: много лет назад мужчина лишился ног (отморозил их), а теперь передвигается на протезах. На фото времен службы в Заполярье Терехов еще уверенно стоит на ногах. Теперь внешне о том, что у Анатолия Николаевича проблемы со здоровьем, и не скажешь: он ведет здоровый образ жизни и каждый день отправляется на работу охранником.

Анатолий Терехов пытается связаться с президентом уже не в первый раз. Фото: СОЦСЕТИ

По словам дочери Анатолия Николаевича Елены, он и раньше пытался связаться с президентом: жизнь инвалида-колясочника в глубинке часто сопровождают бюрократические сложности. Последний крик души вызвал ответ сотрудников Пенсионного фонда, к которым Терехов пришел по вопросу размера пенсии по инвалидности.

– Есть такие люди. Есть и совсем другие люди. В каждой среде есть разные люди: в семье не без урода, – ответил Владимир Путин. – По поводу того, кто с Вами так по-хамски общался, – постараемся выяснить. Попрошу губернатора, чтобы он с Вами связался и навел порядок в своих рядах.

Реакция Ленобласти была молниеносной: глава региона Александр Дрозденко уже обратился к руководству территориального отделения Пенсионного фонда с просьбой провести служебную проверку.

– Обращаю внимание глав районных администраций на необходимость корректного общения с жителями всех сотрудников администраций как оффлайн, так и в социальных сетях, – добавил Дрозденко.

Также Дрозденко взял на контроль предоставление новых протезов Терехову через Фонд социального страхования и оборудование парковок для инвалидов в Волосове.