«Приходи ко мне домой!»: как дети реагируют на новогодние zoom-поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Волшебную миссию журналисты взяли на себя Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть пандемия или нет, детям совершенно фиолетово, когда идет речь о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но как же в этих суровых условиях и от вируса спрятаться, и ребенка с Новым годом поздравить? Выход очевиден - онлайн-формат. И такая услуга уже появилась. Правда, она недешевая: пятнадцатиминутное представление от новогодних волшебников по «Зуму» или Ватсапу стоит от 4 тысяч рублей. «Комсомолка» решила выяснить, насколько сложно организовать виртуальный праздник и поверят ли дети Деду Морозу на экране компьютера.

Вот на таком красивом фоне нас видели дети Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОРОГО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Коварный план по необычному поздравлению детей мы задумали, чтобы проверить, помешают ли им чудеса техники искренне порадоваться чудесам новогодним. В нашем распоряжении были шикарные новогодние наряды и пятеро детей: трое дошкольников, первоклашка и третьеклашка. Родители уверяли: скептиков среди них нет, в Деда Мороза верят, письма ему пишут.

«Главное не убедить их в обратном», - подумалось мне.

Домиком на Северном полюсе, откуда мы звонили детям, стал редакционный пресс-центр Фото: Олег ЗОЛОТО

По легенде, мы выходили на связь из домика на Северном полюсе. «Плевое дело! - подумает читатель. - Нарядил елку, нарядился сам, включил компьютер и стрижешь как с куста по 4 тысячи за пятнадцать минут работы!» На самом деле виртуальные поздравления - дело накладное не только для родителей, но и для аниматоров.

Вместо обычной «вебки», которая постоянно лагает, лучше взять телевизионную камеру. Понадобится также микрофон-петличка (ведь не будешь сидеть в наушниках!) и что-то, что создаст праздничное настроение. Одной елки тут явно маловато, поэтому мы натянули хромакей (зеленую ткань) и проецировали на него новогодний фон - интерьер богато украшенного к новому года домика, который вполне мог потянуть на сказочное жилище Деда Мороза.

Дед Мороз у нас опытный - три года ходил по домам и поздравлял детишек Фото: Олег ЗОЛОТО

Благо у нас в редакции все это есть и можно использовать бесплатно, иначе бы точно сработали себе в убыток! Но заплатить все же пришлось - за костюмы. Они обошлись нам в 1,5 тысячи рублей за сутки. Теперь проверим, поверят ли в наш маскарад дети.

ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ

Сценарий наш был рассчитан минут на десять. За это время нужно было успеть позагадывать ребенку загадки, выслушать стишок, спеть песню и поиграть в подвижную игру.

Первым в нашем списке был Игорь - парнишка пяти лет, мечтающий в Новый год найти под елкой книжку о метро. Начинала я с ним общаться одна - таков художественный замысел. Больше всего пугало, что в любой момент могу услышать что-то в стиле: «Мам, куда ты меня позвала, что за ерунда? Я пошел». Но этого не случилось, и мальчишка весьма охотно со мной общался.

В 10-минутный сценарий мы умудрились включить загадки, стихи, песни и подвижные игры Фото: Олег ЗОЛОТО

А когда «на арене» появился Дед Мороз, пацан вообще расцвел и начал хвастаться красивой новогодней елкой. В целом все прошло гладко. Шалость удалась.

- Ну с почином! - пожал мне руку напарник, когда мы закончили с первым ребенком.

Следующий мальчишка - Никита - был на год старше. О том, что сегодня позвонят с Северного полюса, мама предупредила его заранее, поэтому мальчик нарядился и повторил стишки и песню на немецком. Сначала парень чуть стеснялся, но когда мы стали звать Деда Мороза, раскочегарился и с удовольствием с нами играл.

Чтобы дети ничего не заподозрили, мы подготовились серьезно: арендовали костюмы и натянули хромакей Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дедушка, приходи ко мне домой на Новый год! - выдал в конце Никита. Дед немножко напрягся.

«ХВАСТАЛАСЬ БАБУШКЕ»

Третий наш персонаж был, пожалуй, самый занятный. Парня зовут Тимофей и учится он в третьем классе. На секунду подумалось, что для такого взрослого школьника весь наш спектакль будет театром абсурда… Радовало лишь то, что, как заверила его мама, мальчишка веру в чудо пока не утратил и даже написал Деду Морозу письмо, хотя и заподозрил что-то неладное…

- Снегурочка, простите, пожалуйста, у вас со звуком проблемы, пропадает немного, - вежливо заметил он. - И почему-то аккаунт называется «Дед Мороз»…

Тимофей чуть было нас не раскусил, но волшебство оказалось сильнее Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Пришлось выкручиваться и все валить на злую волшебницу и удаленность Северного полюса от Петербурга. В отличие от детей помладше Тимофей периодически брал инициативу в свои руки, рассказывал про удаленку в школе и даже похвастался на камеру оценками. И как бы нам, старым скептикам, ни казалось, что он нас разыгрывает, парень был искренне рад.

Следующей на очереди была пятилетняя Даша, которую заранее ни о чем не предупреждали. Маленькая шустрая девчушка молнией подлетела к телефону, с которого мы вещали, и стала слать воздушные поцелуи. Я расчувствовалась.

Маленькая Даша написала Деду Морозу письмо. Позвонили ей сразу же после того, как оно таинственным образом исчезло из холодильника

- Она потом бабушке по телефону хвасталась, что ей Дед Мороз со Снегурочкой позвонили, - поделилась позже мама девочки. - Довольная такая была.

Финальным аккордом стала первоклассница Оля - сестренка моего напарника. Здесь технически было сложнее всего - на связь она выходила из Астраханской области. Из-за плохого Интернета на том конце пришлось отказаться от совместных песен и игр, но девчонку мы все равно порадовали.

«ПИСЬМО ПРОПАЛО ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА»

В начале нашего эксперимента больше всего мы боялись, что дети нам не поверят. Дед Мороз и Снегурочка онлайн - не будет ли это как с фальшивыми елочными игрушками, от которых никакой радости? Но нет! Детишки были явно счастливы. Кажется, онлайн-технологии уже настолько прочно вошли в их жизнь, что совсем не удивляют.

Это Никита. И к нашему "визиту" он специально нарядился Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я считаю, что в это непростое время, когда отменены новогодние представления, онлайн поздравление Деда Мороза - это пусть и не полноценная, но достойная замена, - говорит мама маленькой Даши Ксения. - Дети, несмотря на обстоятельства, хотят праздника и общения. Даша, например, уверена, что Дед Мороз со Снегурочкой позвонили, после того как она письмо написала и оно исчезло из холодильника.

По мнению Ирины - мамы Тимофея, общение онлайн даже сложнее, чем живое. Она вообще думала, что в случае с ее взрослым сыном мы должны были провалиться. Но, видимо, в этом и заключается новогоднее чудо - ребенок нам поверил.

Несмотря на онлайн-формат, дети остались довольны Фото: Олег ЗОЛОТО

- Удержать внимание ребенка, когда вот тут рядом компьютер, кнопочки и прочее, очень тяжело, поэтому важен уровень артистизма, знания детской психологии и прочее, что действительно должно быть у приличных аниматоров, - говорит она. - Особенно если они работают с детьми постарше, которые уже не очень-то верят в Деда Мороза, но все еще хотят верить. Я изначально полагала, что 9-летний парень раскусит «самозванцев» в два счета. Но нет, прокатило! Надеюсь, Дедушке было приятно видеть наш дневник (хотя трояк за контрольную по математике мальчик предусмотрительно спрятал).

P. S.

Вероятно, без смартфонов, компьютеров и других гаджетов современные дети уже себя и не мыслят, и, наверное, гармонично вписаться в онлайн-формат Деду Морозу и Снегурочке помогло то, что даже учеба сейчас проходит на удаленке. Что же касается подарков, которые обычно Дедушка Мороз достает из мешка, то мы выкрутились так: обещали, что они появятся в новогоднюю ночь под елкой. Настоящие. Не виртуальные.

Чтобы настроить качественную картинку и звук, нам понадобилось профессиональное оборудование Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять советов родителям, которые захотят заказать онлайн-поздравление для детей: