Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Приходи ко мне домой!»: как дети реагируют на новогодние zoom-поздравления от Деда Мороза и Снегурочки

Из-за пандемии в этом году даже новогодние волшебники работают онлайн. Журналисты «КП» пошли на эксперимент и перевоплотились в сказочных персонажей
Авторы (2):
Сергей ВОЛЧКОВ
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
КомментироватьОставить комментарий
Волшебную миссию журналисты взяли на себя

Волшебную миссию журналисты взяли на себя

Фото: Олег ЗОЛОТО

Есть пандемия или нет, детям совершенно фиолетово, когда идет речь о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. Но как же в этих суровых условиях и от вируса спрятаться, и ребенка с Новым годом поздравить? Выход очевиден - онлайн-формат. И такая услуга уже появилась. Правда, она недешевая: пятнадцатиминутное представление от новогодних волшебников по «Зуму» или Ватсапу стоит от 4 тысяч рублей. «Комсомолка» решила выяснить, насколько сложно организовать виртуальный праздник и поверят ли дети Деду Морозу на экране компьютера.

Вот на таком красивом фоне нас видели дети

Вот на таком красивом фоне нас видели дети

Фото: Олег ЗОЛОТО

ДОРОГО НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Коварный план по необычному поздравлению детей мы задумали, чтобы проверить, помешают ли им чудеса техники искренне порадоваться чудесам новогодним. В нашем распоряжении были шикарные новогодние наряды и пятеро детей: трое дошкольников, первоклашка и третьеклашка. Родители уверяли: скептиков среди них нет, в Деда Мороза верят, письма ему пишут.

«Главное не убедить их в обратном», - подумалось мне.

Домиком на Северном полюсе, откуда мы звонили детям, стал редакционный пресс-центр

Домиком на Северном полюсе, откуда мы звонили детям, стал редакционный пресс-центр

Фото: Олег ЗОЛОТО

По легенде, мы выходили на связь из домика на Северном полюсе. «Плевое дело! - подумает читатель. - Нарядил елку, нарядился сам, включил компьютер и стрижешь как с куста по 4 тысячи за пятнадцать минут работы!» На самом деле виртуальные поздравления - дело накладное не только для родителей, но и для аниматоров.

Вместо обычной «вебки», которая постоянно лагает, лучше взять телевизионную камеру. Понадобится также микрофон-петличка (ведь не будешь сидеть в наушниках!) и что-то, что создаст праздничное настроение. Одной елки тут явно маловато, поэтому мы натянули хромакей (зеленую ткань) и проецировали на него новогодний фон - интерьер богато украшенного к новому года домика, который вполне мог потянуть на сказочное жилище Деда Мороза.

Дед Мороз у нас опытный - три года ходил по домам и поздравлял детишек

Дед Мороз у нас опытный - три года ходил по домам и поздравлял детишек

Фото: Олег ЗОЛОТО

Благо у нас в редакции все это есть и можно использовать бесплатно, иначе бы точно сработали себе в убыток! Но заплатить все же пришлось - за костюмы. Они обошлись нам в 1,5 тысячи рублей за сутки. Теперь проверим, поверят ли в наш маскарад дети.

ШАЛОСТЬ УДАЛАСЬ

Сценарий наш был рассчитан минут на десять. За это время нужно было успеть позагадывать ребенку загадки, выслушать стишок, спеть песню и поиграть в подвижную игру.

Первым в нашем списке был Игорь - парнишка пяти лет, мечтающий в Новый год найти под елкой книжку о метро. Начинала я с ним общаться одна - таков художественный замысел. Больше всего пугало, что в любой момент могу услышать что-то в стиле: «Мам, куда ты меня позвала, что за ерунда? Я пошел». Но этого не случилось, и мальчишка весьма охотно со мной общался.

В 10-минутный сценарий мы умудрились включить загадки, стихи, песни и подвижные игры

В 10-минутный сценарий мы умудрились включить загадки, стихи, песни и подвижные игры

Фото: Олег ЗОЛОТО

А когда «на арене» появился Дед Мороз, пацан вообще расцвел и начал хвастаться красивой новогодней елкой. В целом все прошло гладко. Шалость удалась.

- Ну с почином! - пожал мне руку напарник, когда мы закончили с первым ребенком.

Следующий мальчишка - Никита - был на год старше. О том, что сегодня позвонят с Северного полюса, мама предупредила его заранее, поэтому мальчик нарядился и повторил стишки и песню на немецком. Сначала парень чуть стеснялся, но когда мы стали звать Деда Мороза, раскочегарился и с удовольствием с нами играл.

Чтобы дети ничего не заподозрили, мы подготовились серьезно: арендовали костюмы и натянули хромакей

Чтобы дети ничего не заподозрили, мы подготовились серьезно: арендовали костюмы и натянули хромакей

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Дедушка, приходи ко мне домой на Новый год! - выдал в конце Никита. Дед немножко напрягся.

«ХВАСТАЛАСЬ БАБУШКЕ»

Третий наш персонаж был, пожалуй, самый занятный. Парня зовут Тимофей и учится он в третьем классе. На секунду подумалось, что для такого взрослого школьника весь наш спектакль будет театром абсурда… Радовало лишь то, что, как заверила его мама, мальчишка веру в чудо пока не утратил и даже написал Деду Морозу письмо, хотя и заподозрил что-то неладное…

- Снегурочка, простите, пожалуйста, у вас со звуком проблемы, пропадает немного, - вежливо заметил он. - И почему-то аккаунт называется «Дед Мороз»…

Тимофей чуть было нас не раскусил, но волшебство оказалось сильнее

Тимофей чуть было нас не раскусил, но волшебство оказалось сильнее

Фото: Ирина СЕБЕЛЕВА

Пришлось выкручиваться и все валить на злую волшебницу и удаленность Северного полюса от Петербурга. В отличие от детей помладше Тимофей периодически брал инициативу в свои руки, рассказывал про удаленку в школе и даже похвастался на камеру оценками. И как бы нам, старым скептикам, ни казалось, что он нас разыгрывает, парень был искренне рад.

Следующей на очереди была пятилетняя Даша, которую заранее ни о чем не предупреждали. Маленькая шустрая девчушка молнией подлетела к телефону, с которого мы вещали, и стала слать воздушные поцелуи. Я расчувствовалась.

Маленькая Даша написала Деду Морозу письмо. Позвонили ей сразу же после того, как оно таинственным образом исчезло из холодильника

Маленькая Даша написала Деду Морозу письмо. Позвонили ей сразу же после того, как оно таинственным образом исчезло из холодильника

- Она потом бабушке по телефону хвасталась, что ей Дед Мороз со Снегурочкой позвонили, - поделилась позже мама девочки. - Довольная такая была.

Финальным аккордом стала первоклассница Оля - сестренка моего напарника. Здесь технически было сложнее всего - на связь она выходила из Астраханской области. Из-за плохого Интернета на том конце пришлось отказаться от совместных песен и игр, но девчонку мы все равно порадовали.

«ПИСЬМО ПРОПАЛО ИЗ ХОЛОДИЛЬНИКА»

В начале нашего эксперимента больше всего мы боялись, что дети нам не поверят. Дед Мороз и Снегурочка онлайн - не будет ли это как с фальшивыми елочными игрушками, от которых никакой радости? Но нет! Детишки были явно счастливы. Кажется, онлайн-технологии уже настолько прочно вошли в их жизнь, что совсем не удивляют.

Это Никита. И к нашему "визиту" он специально нарядился

Это Никита. И к нашему "визиту" он специально нарядился

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я считаю, что в это непростое время, когда отменены новогодние представления, онлайн поздравление Деда Мороза - это пусть и не полноценная, но достойная замена, - говорит мама маленькой Даши Ксения. - Дети, несмотря на обстоятельства, хотят праздника и общения. Даша, например, уверена, что Дед Мороз со Снегурочкой позвонили, после того как она письмо написала и оно исчезло из холодильника.

По мнению Ирины - мамы Тимофея, общение онлайн даже сложнее, чем живое. Она вообще думала, что в случае с ее взрослым сыном мы должны были провалиться. Но, видимо, в этом и заключается новогоднее чудо - ребенок нам поверил.

Несмотря на онлайн-формат, дети остались довольны

Несмотря на онлайн-формат, дети остались довольны

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Удержать внимание ребенка, когда вот тут рядом компьютер, кнопочки и прочее, очень тяжело, поэтому важен уровень артистизма, знания детской психологии и прочее, что действительно должно быть у приличных аниматоров, - говорит она. - Особенно если они работают с детьми постарше, которые уже не очень-то верят в Деда Мороза, но все еще хотят верить. Я изначально полагала, что 9-летний парень раскусит «самозванцев» в два счета. Но нет, прокатило! Надеюсь, Дедушке было приятно видеть наш дневник (хотя трояк за контрольную по математике мальчик предусмотрительно спрятал).

P. S.

Вероятно, без смартфонов, компьютеров и других гаджетов современные дети уже себя и не мыслят, и, наверное, гармонично вписаться в онлайн-формат Деду Морозу и Снегурочке помогло то, что даже учеба сейчас проходит на удаленке. Что же касается подарков, которые обычно Дедушка Мороз достает из мешка, то мы выкрутились так: обещали, что они появятся в новогоднюю ночь под елкой. Настоящие. Не виртуальные.

Чтобы настроить качественную картинку и звук, нам понадобилось профессиональное оборудование

Чтобы настроить качественную картинку и звук, нам понадобилось профессиональное оборудование

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пять советов родителям, которые захотят заказать онлайн-поздравление для детей:

КАРТИНА ДНЯНовый год 2021 в Санкт-Петербурге

Рекомендуемые