Матч «Зенит» - «Спартак»: Главное

Бились на поле и на трибунах: как «Зенит» обыграл «Спартак». Фото: Вячеслав Евдокимов Фото: ФК "Зенит"

Матч 19 тура чемпионата России, в котором встречались «Зенит» и «Спартак», без преувеличения называли битвой года. Два заклятых соперника, которые до прошлого тура, шли ноздря в ноздрю, должны были решить в последней перед зимними каникулами игре, кто уйдет на перерыв лидером.

Страсти кипели и на поле, и на трибунах. «Зенит» выиграл главный матч года со счетом 3:1. Но как он это сделал – надо было видеть.

Сине-бело-голубые смотрелись намного сильнее, увереннее и спокойнее противника. Первый мяч в ворота Александра Максименко залетел уже на седьмой минуте силами Сердара Азмуна. Впрочем, болельщики «Зенита» обрадовались рановато.

Капитан петербургской команды Деян Ловрен, видимо, хотел сохранить интригу в матче. Потому что в какой-то момент также спокойно и уверенно грудью занес мяч… в свои же ворота. Голкипер Андрей Лунев явно не ожидал такого подвоха от соклубника, а в соцсетях сразу же вспомнили «красно-белое» прошлое хорвата – по иронии судьбы это клубные цвета «Ливерпуля», в котором раньше играл Ловрен.

На перерыв команды ушли при равном счете, но не при равной игре. «Спартак» не реализовал ни одного момента, не нанес ни одного удара в створ. «Зенит» же мог забить еще несколько раз, но мешали то защитники москвичей, то штанга их же ворот.

Будем честными, многие уже настроились на то, что снова, как и в первом круге, будет ничья. Да и сам «Спартак», по-прежнему ничего не создавал в атаке, но при этом стал надежнее охранять свои ворота. Как ни пытался до своих игроков докричаться Тедеско, но «push», то есть прессинг у гостей никак не получался.

Пока игроки бились на поле, их фанаты сражались на трибунах. Фото: Вячеслав Евдокимов Фото: ФК "Зенит"

Вперед «Зенит» вывел Ярослав Ракицкий. На 73 минуте дальним ударом отправил мяч в сетку. Максименко ничего не мог сделать, впрочем, как и защитники красно-белых.

Дальше игра шла стремительно, на встречных курсах, практически не останавливаясь на центр поля. «Спартак» хотел сравнять, «Зенит» - укрепить преимущество. Удача в этот вечер была на стороне сине-бело-голубых. 3:1 – Артем Дзюба уже в компенсированное время, на третьей добавленной минуте, поставил жирную точку в этой игре. «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером, увеличив отрыв от «Спартака» до шести очков.

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Форвард Артем Дзюба: «У соперников шансов мало»

- Будем откровенны, что сегодня без шансов для «Спартака». Можно сказать – в одну калитку. А Деян сегодня даже чуть-чуть «шоумена» дал. Мне кажется, по игре было видно, что мы победили с запасом и гораздо больше могли забить – очень много моментов. На всех участках поля мы «Спартак» переиграли, почти все единоборства выиграли, качественный матч все провели. Когда у нас все в обойме, у соперников шансов мало.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: «Все получили положительные эмоции»

- Хорошая игра с первой и до последней минуты. Несмотря на курьезный гол, продолжали играть достаточно активно, создавать моменты и заслуженно победили. Хороший матч, хороший результат. Конечно, я поздравляю команду. Сегодня все получили положительные эмоции от качества игры и результата. Иы нанесли достаточное количество ударов. Понятно, что не все моменты и атаки доводили до удара или до явного момента. Моментов было предостаточно сегодня. Думаю, невозможно все забивать. Не забили в Туле — не выиграли. Сегодня забили три, думаю, этого достаточно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока игроки бились на поле, их фанаты сражались на трибунах. Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом игра должна была пройти при минимальном количестве болельщиков: только изолированные ложи и владельцы абонементов в клубные бизнес-зоны. Гостей же и вовсе не ждали.

И действительно камеры трансляции сначала показывали пустые трибуны. Только сектор виража закрывал огромный баннер: лев, гордо поставивший лапу на побежденного «Спартака».

Но в какой-то момент, на трибунах появились красно-белые фанатские флаги. Как потом объяснят в пресс-службе «Зенита», стихийный сектор образовался благодаря «черному рынку»: разовую возможность пройти по чужому абонементу получили около 60 болельщиков «Спартака».

Казалось бы, ну пробрался ты нелегально на чужой стадион, сиди тихо. Но по словам очевидцев, которые присутствовали на матче, со стороны гостей понеслись нецензурные выкрики в адрес игроков и болельщиков «Зенита». Этого фанаты сине-бело-голубых уже не стерпели и, покинув свои VIP-ложи, понеслись на разборки.

- Это, наверное, первый матч в истории, когда замес устроили VIP-болельщики, - рассказал у себя в твиттере журналист Гоша Чернов. - . По периметру много локальных лож «Спартака» - их стало не только видно, но и слышно.

Стихийную драку удалось предотвратить стюардам и бойцам ОМОН, хоть фанаты и пытались рассредоточиться и встретиться стенка на стенку.

Кто виноват в ситуации, и как накажут стадион за нарушение правил, пока неизвестно. Тем временем в РПЛ осудили произошедшее.

- Лига считает подобные эпизоды недопустимыми и запросит у организатора матча все необходимые разъяснения. Нахождение болельщиков за пределами заранее оговоренных зон расположения вызывает серьезную обеспокоенность, - сообщили в пресс-службе лиги.