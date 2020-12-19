Кто из петербургских звезд в 2020 году стал родителями и как назвал детей

Антон Лиссов и Анжелика Иванова в 2020 году впервые стали родителями.

Пандемия пандемией, а жизнь-то продолжается. Пока одни паниковали из-за коронавируса, скупали оптом маски, антисептики, перчатки, туалетную бумагу и даже гречку, другие занимались семейными делами. Невзирая на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, знаменитые петербуржцы связывали себя узами брака и становились родителями. А некоторые из них преуспели и в том, и в другом.

Пополнение в семье LITTLE BIG

В марте этого года блондин с черными губами из группы LITTLE BIG женился во второй раз. Никаких панковских вечеринок пара не затевала. Все было довольно традиционно. Антон Лиссов и Анжелика Иванова расписались во Дворце бракосочетания на Английской набережной. Невеста надела белое платье с пышной юбкой и длинной фатой, а жених – классический черный костюм и бабочку на шею. Ну а после официальной части гости и молодые поехали отмечать праздник в ресторан. А уже на следующий день всей большой компанией LITTLE BIG поехали на съемки клипа «Hypnodancer», который прогремел на весь мир.

Антон поделился снимков с новорожденным со своими подписчиками.

Супруга музыканта – фотограф. В объектив ее камеры попадали многие знаменитости, например, Елизавета Боярская и Матильда Шнурова.

В сентябре у пары родился сын, которого назвали, как и отца - Антоном. Кроха появился на свет весом 4 килограмма и 88 грамм. Отец присутствовал на родах, а потом рассказал, как «отважно резал пуповину, и принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы». - Ощутил ли я, что теперь моя жизнь кардинально поменялась? Пожалуй, это произошло еще на стадии Анжеликиной беременности. А за девять месяцев у меня было время привыкнуть к новой роли, - признался музыкант. - Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве.

День театра и свадьбы одновременно

Художественный руководитель «Невидимого театра», режиссер кино, актер 33-летний Семен Серзин и звезда сериалов «Деффчонки» и «Гоголь», актриса 24-летняя Таисия Вилкова узаконили свои отношения этой весной в Тверском загсе Москвы. Дату для торжества пара выбрала особенную – 27 марта, во Всемирный день театра. Тут тоже все классически: жених в смокинге, невеста - в белом платье и с длинной фатой. Единственное отличие - респираторы. Не прошло и несколько месяцев, как в молодой семье произошло пополнение - родилась дочь Серафима. Семен в тот момент находился на съемках в Петербурге. Естественно, узнав прекрасную новость, он быстро умчался в Москву к своим девочкам.

Серзин и Вилкова поженились во Всемирный день театра, а через несколько месяцев стали родителями.

Грачева всех перехитрила

Трагедия 28-летней Риты Грачевой всколыхнула всю Россию и не только: ревнивый муж отрубил ей кисти на обеих руках, одну удалось восстановить. О том, что у молодой женщины появился новый возлюбленный, заговорили еще год назад, когда она переехала с двумя сыновьями из подмосковного Серпухова в Санкт-Петербург. Все вопросы отпали, когда летом 2020 года девушка рассказала о том, что скоро у нее свадьба. Но не все так просто.

- Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет..., - написала в сентябре в Instagram Грачева. Как оказалось, причина не в том, что она рассталась со своим молодым человеком. А в том, что они поженились еще год назад и никому об этом не сказали (даже близким!). Конечно, запланированное торжество состоялось, но уже по-другому поводу.

Рита Грачева переехала в Петербург и встретила здесь новую любовь.

Своего избранника по имени Максим она долго скрывала. Теперь же влюбленные не боятся выкладывать совместные видео и фотографии. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. Скрытная парочка узаконила свои отношения на выездной церемонии на природе. Вместо традиционного платья Рита выбрала белоснежно-белый комбинезон, а жених светлый костюм. Да и обручальные кольца у них оказались весьма необычные – черного цвета.

Рыжая из «Ленинграда» снова мама

Одна из самых ярких солисток «Ленинграда» время на карантине зря не теряла. В сентябре 39-летняя певица обрадовала своих фанатов появлением на свет второго ребенка – Евы. Это стало настоящим потрясением, так как свое интересное положение Коган от всех скрывала.

В семье Юлии Коган тоже симпатичное пополнение.

Как она рассказала «Комсомолке», беременность прошла легко.

- Месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь, - уверяла артистка. Так оно и вышло. К слову, совмещать воспитание двоих детей и работу - у нее здорово получается. В то время как артистка репетирует свои выступления, старшая дочь Елизавета ей аккомпанирует на фортепьяно, а младшая спокойно лежит у нее на руках. Кажется, что все довольны.

Главная мама Comedy

Мало кто знает, что участница Comedy club 36-летняя Марина Кравец родом из Санкт-Петербурга. В апреле этого года у артистки в браке с продюсером Аркадием Водаховым родилась дочка Вероника. Рожала Кравец в частном роддоме и всем осталась довольна. Меньше чем через неделю после родов Марина Кравец блистала на съемках нового выпуска шоу Comedy Club.

Артистка скрывала свою беременность до последнего. В феврале актер Михаил Башкатов выложил в сторис Instagram видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. Вот на нем-то поклонники и разглядели круглый животик. После этого девушка перестала его скрывать.

Кравец скрывала свою беременность до последнего.

Кравец не исключает того, что через два года она вновь станет мамой. Вместе с супругом, с которым юмористка вместе уже 12 лет, они пришли к мнению, что хотят двоих детей.

Семак стал дедушкой

Главный тренер «Зенита» 44-летний Сергей Семак и его супруга 39-летняя Анна в этом году стали дедушкой и бабушкой. Старшая дочь Анны от первого брака 20-летняя Майя в июле этого года подарила им внучку Евочку. Девочка родилась весом 3 килограмма 700 граммов, ростом – 52 сантиметра.

Многодетный отец Сергей Семак теперь еще и дедушка!

- Увидев фотографии и видео, я поняла, что это совершенно новый уровень ощущении , новая ступень, - написала в соцсетях Анна Семак. - Как будто хранилище моего жизненного опыта наполнялось для того, чтобы открыться в полной мере именно сейчас - в этих зрелых отношениях с собой , миром, новым маленьким человеком.

Отец малышки – 22-летний Евгений Гуревич. Этим летом он окончил Высшую школу менеджмента СПбГУ. На родах Майи молодой человек не присутствовал, но находился в клинике. С падчерицей Семака встречается около двух лет. Поговаривают, что пара планирую узаконить свои отношения официально.