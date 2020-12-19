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Звезды

Кто из петербургских звезд в 2020 году стал родителями и как назвал детей

Коган, Лиссов и Кравец. Этих людей объединяет не только шоу-бизнес
Полина ШАНДРАК
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Антон Лиссов и Анжелика Иванова в 2020 году впервые стали родителями.

Антон Лиссов и Анжелика Иванова в 2020 году впервые стали родителями.

Пандемия пандемией, а жизнь-то продолжается. Пока одни паниковали из-за коронавируса, скупали оптом маски, антисептики, перчатки, туалетную бумагу и даже гречку, другие занимались семейными делами. Невзирая на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, знаменитые петербуржцы связывали себя узами брака и становились родителями. А некоторые из них преуспели и в том, и в другом.

Пополнение в семье LITTLE BIG

В марте этого года блондин с черными губами из группы LITTLE BIG женился во второй раз. Никаких панковских вечеринок пара не затевала. Все было довольно традиционно. Антон Лиссов и Анжелика Иванова расписались во Дворце бракосочетания на Английской набережной. Невеста надела белое платье с пышной юбкой и длинной фатой, а жених – классический черный костюм и бабочку на шею. Ну а после официальной части гости и молодые поехали отмечать праздник в ресторан. А уже на следующий день всей большой компанией LITTLE BIG поехали на съемки клипа «Hypnodancer», который прогремел на весь мир.

Антон поделился снимков с новорожденным со своими подписчиками.

Антон поделился снимков с новорожденным со своими подписчиками.

Супруга музыканта – фотограф. В объектив ее камеры попадали многие знаменитости, например, Елизавета Боярская и Матильда Шнурова.

В сентябре у пары родился сын, которого назвали, как и отца - Антоном. Кроха появился на свет весом 4 килограмма и 88 грамм. Отец присутствовал на родах, а потом рассказал, как «отважно резал пуповину, и принимал мокрого Тосяна в дрожащие цепкие лапы». - Ощутил ли я, что теперь моя жизнь кардинально поменялась? Пожалуй, это произошло еще на стадии Анжеликиной беременности. А за девять месяцев у меня было время привыкнуть к новой роли, - признался музыкант. - Но самое важное, что пришло ко мне с появлением этого человека, это ощущение, что я вернул свою семью. Как в детстве. Снова три человека, просто я немного в другом качестве.

День театра и свадьбы одновременно

Художественный руководитель «Невидимого театра», режиссер кино, актер 33-летний Семен Серзин и звезда сериалов «Деффчонки» и «Гоголь», актриса 24-летняя Таисия Вилкова узаконили свои отношения этой весной в Тверском загсе Москвы. Дату для торжества пара выбрала особенную – 27 марта, во Всемирный день театра. Тут тоже все классически: жених в смокинге, невеста - в белом платье и с длинной фатой. Единственное отличие - респираторы. Не прошло и несколько месяцев, как в молодой семье произошло пополнение - родилась дочь Серафима. Семен в тот момент находился на съемках в Петербурге. Естественно, узнав прекрасную новость, он быстро умчался в Москву к своим девочкам.

Серзин и Вилкова поженились во Всемирный день театра, а через несколько месяцев стали родителями.

Серзин и Вилкова поженились во Всемирный день театра, а через несколько месяцев стали родителями.

Грачева всех перехитрила

Трагедия 28-летней Риты Грачевой всколыхнула всю Россию и не только: ревнивый муж отрубил ей кисти на обеих руках, одну удалось восстановить. О том, что у молодой женщины появился новый возлюбленный, заговорили еще год назад, когда она переехала с двумя сыновьями из подмосковного Серпухова в Санкт-Петербург. Все вопросы отпали, когда летом 2020 года девушка рассказала о том, что скоро у нее свадьба. Но не все так просто.

- Сегодня должна была быть наша свадьба, но ее не будет..., - написала в сентябре в Instagram Грачева. Как оказалось, причина не в том, что она рассталась со своим молодым человеком. А в том, что они поженились еще год назад и никому об этом не сказали (даже близким!). Конечно, запланированное торжество состоялось, но уже по-другому поводу.

Рита Грачева переехала в Петербург и встретила здесь новую любовь.

Рита Грачева переехала в Петербург и встретила здесь новую любовь.

Своего избранника по имени Максим она долго скрывала. Теперь же влюбленные не боятся выкладывать совместные видео и фотографии. Церемония прошла в Санкт-Петербурге. Скрытная парочка узаконила свои отношения на выездной церемонии на природе. Вместо традиционного платья Рита выбрала белоснежно-белый комбинезон, а жених светлый костюм. Да и обручальные кольца у них оказались весьма необычные – черного цвета.

Рыжая из «Ленинграда» снова мама

Одна из самых ярких солисток «Ленинграда» время на карантине зря не теряла. В сентябре 39-летняя певица обрадовала своих фанатов появлением на свет второго ребенка – Евы. Это стало настоящим потрясением, так как свое интересное положение Коган от всех скрывала.

В семье Юлии Коган тоже симпатичное пополнение.

В семье Юлии Коган тоже симпатичное пополнение.

Как она рассказала «Комсомолке», беременность прошла легко.

- Месяцок посижу с ребенком дома, а потом и к творчеству вернусь, - уверяла артистка. Так оно и вышло. К слову, совмещать воспитание двоих детей и работу - у нее здорово получается. В то время как артистка репетирует свои выступления, старшая дочь Елизавета ей аккомпанирует на фортепьяно, а младшая спокойно лежит у нее на руках. Кажется, что все довольны.

Главная мама Comedy

Мало кто знает, что участница Comedy club 36-летняя Марина Кравец родом из Санкт-Петербурга. В апреле этого года у артистки в браке с продюсером Аркадием Водаховым родилась дочка Вероника. Рожала Кравец в частном роддоме и всем осталась довольна. Меньше чем через неделю после родов Марина Кравец блистала на съемках нового выпуска шоу Comedy Club.

Артистка скрывала свою беременность до последнего. В феврале актер Михаил Башкатов выложил в сторис Instagram видео с корпоратива, который вел вместе с Мариной. Вот на нем-то поклонники и разглядели круглый животик. После этого девушка перестала его скрывать.

Кравец скрывала свою беременность до последнего.

Кравец скрывала свою беременность до последнего.

Кравец не исключает того, что через два года она вновь станет мамой. Вместе с супругом, с которым юмористка вместе уже 12 лет, они пришли к мнению, что хотят двоих детей.

Семак стал дедушкой

Главный тренер «Зенита» 44-летний Сергей Семак и его супруга 39-летняя Анна в этом году стали дедушкой и бабушкой. Старшая дочь Анны от первого брака 20-летняя Майя в июле этого года подарила им внучку Евочку. Девочка родилась весом 3 килограмма 700 граммов, ростом – 52 сантиметра.

Многодетный отец Сергей Семак теперь еще и дедушка!

Многодетный отец Сергей Семак теперь еще и дедушка!

- Увидев фотографии и видео, я поняла, что это совершенно новый уровень ощущении , новая ступень, - написала в соцсетях Анна Семак. - Как будто хранилище моего жизненного опыта наполнялось для того, чтобы открыться в полной мере именно сейчас - в этих зрелых отношениях с собой , миром, новым маленьким человеком.

Отец малышки – 22-летний Евгений Гуревич. Этим летом он окончил Высшую школу менеджмента СПбГУ. На родах Майи молодой человек не присутствовал, но находился в клинике. С падчерицей Семака встречается около двух лет. Поговаривают, что пара планирую узаконить свои отношения официально.

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