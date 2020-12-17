«Можете меня отрезать?»: Курьер приклеил к спине елку, чтобы донести ее до петербуржца

Петербуржцу доставили елку крайне необычным образом - курьер приклеил ее к себе. Фото: twitter.com/be_art

Петербуржец удивился курьеру, который приклеил к своей спине елку для более удобной доставки. Мужчина рассказал смешную историю в своем Twitter. По его словам, он заказал в службе доставки зеленую красавицу на дом, дождался долгожданного звонка в дверь, но его встретили в лоб с необычным вопросом: «А можете, пожалуйста, взять ножницы и меня от елки отрезать?».

- Я смотрю – а елка к нему со спины несколькими рядами скотча примотана. Нам сумки не привезли пока, говорит. И хохочет. Изолента новогодняя кстати! – рассказывает петербуржец Кирилл, демонстрируя фотографию той самой елки.

Вот такой удобной сумки не хватило курьеру, зато вышла забавная история. Фото: предоставлено службой доставки

Жители Северной столицы тут же принялись обсуждать историю в соцсетях и делится ею друг с другом. Многие отметили смекалку молодого человека и принялись шутить, что елка таким образом чешет спинку или в компании решили отдать клиенту в подарок самого курьера.

- Вам смешно, а мы устали мотать... Страшнее, если сильный ветер принесет елку без курьера, - отметилась в комментариях служба доставки «Самокат».

«Комсомолка» попыталась узнать у компании, поощряется ли такая креативность сотрудников, и заодно попыталась сделать такой же заказ. Увы, все деревья уже раскупили, так что повторить забавную историю не вышло. Зато в пресс-службе прокомментировали работу курьера.

- Наша компания выпустила несколько сотен специальных сумок – это полностью закрытые сумки-чехлы из плотной ткани, которые призваны сделать доставку этого габаритного товара более комфортной и безопасной для наших курьеров. Спрос на новогодние ели в Санкт-Петербурге сейчас особенно высокий, поэтому вполне возможно, что кому-то из курьеров не хватило сумки, и он решил проблему с доставкой заказа иначе, - ответили «КП-Петербург».