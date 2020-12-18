Общественная палата Ленобласти подвела итоги года

Юрий Васильевич считает, что с главными задачами члены палаты справились. Фото: Общественная палата Ленобласти.

- Как изменилась Общественная палата Ленинградской области за минувший год?

- Палата стала старше на один год. А если серьезно, то в этом году был сформирован новый состав Общественной палаты, пятый, и в него вошли 29 членов предыдущего состава из 45. Думаю, это говорит о поддержке нашей деятельности и со стороны органов власти, и со стороны общественности и жителей Ленинградской области.

- На каких направлениях была сосредоточена работа Общественной палаты?

- На всех, предусмотренных планом, с учетом изменений и вызовов, которые ставила перед нами жизнь. Здесь и вопросы социально-экономической ситуации в регионе, и мониторинг реализации нацпроектов, и наблюдение на выборах, и борьба с распространением коронавирусной инфекции. Огромная работа была проведена по разработке и продвижению мер поддержки НКО, особенно социально ориентированных, в период пандемии.

- Какое достижение Общественной палаты вы считаете наиболее значимым?

- Безусловно, это работа по организации общественного наблюдения при проведении общенародного голосования по поправкам к Конституции и на выборах губернатора Ленобласти. Это был совершенно уникальный опыт. Во-первых, впервые голосование шло на протяжении нескольких дней. Во-вторых, появились абсолютно новые формы проведения голосования такие, как голосование на придомовых территориях, причем в ситуации жестких противовирусных органичений и требований. И во всех этих действиях должны были участвовать наши наблюдатели, а потому и их количество было значительно большим, чем на предыдущих голосованиях.Также впервые при назначении наблюдателей мы сотрудничали с политическими партиями, у нас было заключено соглашение о взаимодействии, и мы решали общие задачи, можно сказать, играли на одном поле.

- Как повлияла эпидемия коронавируса на работу Общественной палаты?

- Создала дополнительные сложности, но мы справились. Конечно, пришлось сократить количество массовых, в частности, выездных мероприятий. Мы столкнулись с необходимостью перестраивать свою работу в новом формате - дистанционном. Несмотря на трудности, мы получили полезный опыт, увеличили количество мероприятий, проводимых в онлайн-режиме, и круг их участников. Ленинградская область - регион с огромной территорией, а новый формат позволил привлекать участников из отдаленных районов, для которых личное участие не всегда было возможным.

- Намечен ли план работы на 2021 год? Какие направления в нем планируется сделать приоритетными?

- План практически сформирован. В него вошли и переходящие задачи, по которым мы работали на протяжении ряда лет, и, конечно, предложения комиссий Общественной палаты. В числе основных - мониторинг реализации на территории Ленинградской области национальных проектов и послания президента России Федеральному собранию, общественный контроль за состоянием здравоохранения, общего и дополнительного образования, благоустройством территории, ремонтом жилищного фонда, и, конечно, организация наблюдения на выборах в представительные органы власти. Нам предстоит избрать депутатов Государственной думы и регионального Законодательного собрания.