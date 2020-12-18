В Санкт-Петербурге суд будет слушать песню Моргенштерна «Я съел деда» и разбираться в пагубном влияние аниме на подростков

Петербургский суд послушает песню Моргенштерна "Я съел деда". Фото: instagram.com/itabriz

Узнать много нового о молодежной субкультуре и интересах современных подростков предстоит работникам суда Колпинского района Санкт-Петербурга. Здесь приняли к рассмотрению иски, о запрете доступа к популярным аниме-сериалам.

- Под угрозой анимационный фильм «Межвидовые рецензенты», который посвящен аналогу «Красного квартала» в Амстердаме (в котором распространена проституция - прим.ред.), где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Всего в список вошли 49 ссылок на материалы, которые Роскомнадзор считает запрещенными к распространению в России. В частности: «Токийский Террор» - после взрыва в Токио двое подростков начинают терроризировать нацию, выкладывая в Интернет угрожающие видео, которые предрекают городу погружение во тьму.

Ценность аниме также предстоит определить Фемиде. Фото: кадр из мультсериала "Эльфийская песнь" /youtube.com

Представителям надзорного ведомства не понравилась и «Тетрадь смерти» - о том, как богу смерти стало скучно. Это аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и прочее, прочее...

Не остался без внимания мультсериал «Эльфийская песнь» содержащий сцены обнаженки и расчленения. Он повествует о девушках-роботах, которые включаются «интересным образом», а также о мужском цинизме: инструктор школы называет девушек, учащихся профессии секретаря автозаписывающими куклами: «спрос на услуги кукол высок».

Кроме творчества японских аниматоров, суду придется прослушать песню российского исполнителя Моргенштерна «Я съел деда», чтобы лично оценить, насколько она подходит для юных фанатов музыканта. Кроме подозрительного названия, ничего особенного лингвисты в ней не выявили, но вдруг?

Дата рассмотрения дела пока не назначена.

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