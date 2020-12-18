Наталья Водянова привезла старших детей в Кижи

Водянова с детьми отправилась в путешествие по России. Фото: СОЦСЕТИ

Известная российская модель и благотворитель Наталья Водянова стала участником нового тревел-шоу, съемки которого сейчас проходят в России. По задумке, «Нижегородская Золушка» вместе со своими старшими детьми - 18-летним Лукасом, 14-летней Невой и 13-летним Виктором - побывает в самых интересных уголках нашей страны и поделится своими впечатлениями. А их уже предостаточно!

38-летняя Водянова с отпрысками съездили в Териберку, на легендарный ледокол «Ленин» в Мурманске, заглянули в Кандалакшу, а сегодня прибыли в Кижи. На фото, которое Наталья выложила в соцсети, она позирует в образе русской красавицы. На голове - шерстяной палантин, длинное пальтишко, а в руке - знаменитая карельская калитка. Выдает именитую гостью в этих краях дорогая брендовая сумочка, надетая через плечо. Что забавно, в такое морозное путешествие звезда мировых подиумов и глянцевых журналов взяла особенную модель - обшитую мехом!

- Не голодно и не холодно, - прокомментировала свой снимок Водянова.

Судя по всему, от российского севера семейство Наталья в полном восторге. Особенно - дети, ведь до этого они только слышали о необъятной и красивой России мамы, а были всего в двух городах - Нижнем Новгороде, где Водянова родилась, и Москве.

Кстати, Наталья с пеленок прививает чадам любовь к своей родине. И сказки им читала наши, и разговаривает частенько на русском. Дети речь понимают, но, как правило, отвечают на привычном английском.

Сериал про путешествия Водяновых выйдет на экраны ТВ в 2021 году.

-Там будут все впечатления! - пообещала Наталья. - Ну, а если коротко, то дети под огромным впечатлением!

Напомним, Наталья Водянова - многодетная мама, от первого брака с лордом Портманом у нее четверо детей. Минувшим летом модель, наконец, узаконила отношения с миллиардером Антуаном Арно, с которым у них двое общих детей. В отличие от Лукаса, Невы и Виктора, Наталья не показывает лиц Максима и Романа. Семья живет во Франции.