Новое ресторанное объединение появилось в Санкт-Петербурге

STREET FOOD BAR №1 представил петербуржцам новое ресторанное объединение из десяти корнеров. Фото предоставлено пресс-службой STREET FOOD BAR №1.

Санкт-Петербург вновь доказывает, что является не только культурной, но и гастрономической столицей России. На минувшей неделе в городе на Неве произошло поистине грандиозное событие: STREET FOOD BAR №1 объявил о перезапуске проекта и представил новое ресторанное объединение из десяти корнеров. На одной площадке собраны ведущие резиденты города: Easy Hummus, Crispy Pizza, Kambuzz, Street Suvid, Le Petit Chef, Cozza Arrabbiata и другие. Руководитель проекта Виктория Демьянюк рассказала о новаторской концепции и о том, насколько сложно реализовать «Большую перемену» в разгар пандемии.

- Виктория, многие бизнесмены сейчас жалуются на падение оборотов ресторанного рынка. А STREET FOOD BAR №1, наоборот, заявляет о новом векторе развития, видоизменяется. Нет опасения, что проект не принесет желаемых результатов?

- Хороший вопрос и логичные опасения. Я порядка 10 лет в ресторанном бизнесе – не так много, но и не так мало. В 17 лет я приехала в Петербург из Украины, получила здесь образование менеджера в социально-культурной сфере, и все это время работаю по специальности, занималась развитием абсолютно разных заведений, в том числе и в премиум-сегменте, руководила event-направлением. В итоге жизнь показала: создание проектов, управление ими – это как раз то, что мне нравится.

Начинать самостоятельный проект без багажа знаний - это огромная психологическая нагрузка, да еще с непонятными перспективами. Мне кажется, что бизнес без идеи, построенный только на желании зарабатывать деньги, просуществует недолго. История будет такая: яркий старт и быстрый финал.

Руководитель проекта, Виктория Демьянюк: - В ресторанном бизнесе нужно разбираться и чувствовать его – просто так не сделаешь хороший проект. Фото предоставлено пресс-службой STREET FOOD BAR №1.

- Получается, у вас есть идея?

- Грамотное позиционирование, продуманная ценовая политика – есть ключ к успеху. Я совсем недавно стала понимать, что рестораны, хорошие кафе и гастробары – это не только про еду. Наша основная идея – создать атмосферное место при достаточно демократичных ценах. Что мне нравится в ресторанной деятельности, - так это возможность дарить людям радость и видеть их горящие глаза. И это касается, кстати, не только гостей, но и персонала. Поэтому здесь мы еще поставили себе цель создать рабочие места и хорошие условия труда.

- Из-за пандемии ресторанный бизнес находится в достаточно сложном положении, а тут еще и открытие... Не побоялись потерять вложенные деньги?

- По статистике, чтобы перезапустить ресторан, требуется минимум пара миллионов – это и аренда, и коммунальные платежи, и зарплата персонала, и многое другое. Мне стартовый капитал, как таковой, не понадобился: у меня нет арендной платы, коммунальные платежи проплачены на год вперед.

- Вы выкупили помещение?

- Нет, помещение нашей командой не выкуплено, оно в безвозмездной аренде. В период пандемии стало понятно, что нужно выходить на новый уровень и создавать не совсем аналоговый маркет. Мне пришла в голову идея новой концепции гастрономического пространства, где на одной площадке представлен лучший стритфуд с большим количеством блюд различных кухонь. При этом сейчас наступила какая-то новая реальность: культура потребления стала на голову выше, каждый знает о соотношении «цена-качество». Поэтому еще одним важным моментом был упор на ресторанный сервис, без очередей с подносами.

Я нашла амбициозных ребят, руководителей проектов Easy Hummus, Crispy Pizza, Kambuzz, Street Suvid и других, объяснила свою концепцию и позвала в команду. Оставалось самое важное – найти площадку, где мы сможем работать. Это на самом деле было очень непросто. Сложная эпидемиологическая обстановка, естественно, повлияла на все сферы бизнеса, многие заведения, которые казались устойчивыми, закрылись. И арендодатели неохотно идут на контакт, когда ты приходишь к ним с творческим проектом, который не факт, что будет приносить прибыль. Так и случилось со мной, я обращалась к друзьям-знакомым, но все боятся.

В конечном итоге, через «сарафанное радио» я нашла адрес электронной почты менеджеров Евгения Пригожина. Отправила на почту письмо с просьбой назначить с ним встречу. Подготовила проект на бумаге и стала ждать, не очень надеясь при этом, что, во-первых, письмо дойдет, а во-вторых, что мою идею ему передадут. Через некоторое время со мной связался менеджер, который сказал, что мне «дан зеленый свет» для реализации проекта на безвозмездной основе. Дальше было много встреч, обсуждение условий и подписание договоров. В результате, у нас - помещение с оплаченной на год арендой и всеми коммунальными платежами. Я благодарна Евгению Пригожину за это решение поддержать нашу смелую идею в такие трудные времена. Мне кажется, если мы психологически устоим перед еще одним непростым периодом – а мы будем стараться, потому что игра стоит свеч – наш уникальный авторский проект, тот самый малый бизнес, где рентабельность невысока, будет жить.

- Вы считаете, что фудмаркет, где воедино собраны блюда израильской, итальянской, французской кухонь, морепродукты и стейки – то, что предлагаете вы, – может "выстрелить"?

- Я считаю, что открывать просто модные проекты не совсем правильно. Почему? Потому что когда слово «модный» заложено в концепцию и больше в ней ничего нет, то она довольно скоро становится немодной, на смену ей приходит что-то иное, такое же «модное». Однако еще важнее ощущение актуальной ниши. Это то, что нужно ловить, и поймав, четко видеть свою целевую аудиторию – тех, для кого создан проект. А для целевой аудитории имеет значение, как это сделано. Иными словами все то, на что сами гости обращают внимание.

На прошлой неделе STREET FOOD BAR №1 объявил о перезапуске проекта. Фото предоставлено пресс-службой STREET FOOD BAR №1.

- Не кажется ли вам, что в условиях пандемии и ограничений представителей среднего класса, которые могут себе позволить ходить в рестораны, становится меньше, а проблем у бизнеса – больше?

- Мы живем в эпоху постоянного кризиса. И любой человек начинает адаптироваться к изменениям и ограничениям как к нормальному состоянию. А само слово «кризис», мне кажется, используют те, кто просто хочет нагнетать ситуацию. На самом деле происходит, скорее, нормальная, современная надстройка в экономике, в бизнес-моделях. Люди, которым было интересно только «купи-продай», становятся ненужными и уходят с рынка. Многие процессы оптимизируются, чтобы дать потребителю более низкую цену.

- Насколько STREET FOOB BAR № 1 подготовлен к доставке, если возникнут какие-либо ограничения, как, например, весной-летом?

- Параллельно с переходом на новую концепцию мы запускаем доставку, аналогов которой в Санкт-Петербурге нет. Если взять обычный маркетплейс, то чтобы заказать из пяти ресторанов еду, нужно сделать пять разных заказов. Наша история уникальная: к нам приезжает один курьер и доставляет заказчику блюда разных кухонь. И, уверена, на доставку будет спрос.

- Какие проекты являются вашими ориентирами и конкурентами?

- У нас нет конкурентов в прямом смысле этого слова, я считаю, что сейчас все заведения занимаются одним большим делом. Конечно, когда я загорелась созданием нестандартного, нового для Петербурга проекта, я обошла, наверное, все имеющиеся маркеты и посмотрела, куда стоит очередь. Собственно, эти кухни теперь в нашей концепции. Формат стритфуда и ресторанного сервиса до сих пор не был развит. Я сейчас полностью в теме проекта, веду работу с резидентами, которых пригласила работать, вместе налаживаем операционные процессы. И, возвращаясь к вопросу, мы вдохновляемся проектами коллег, но при этом делаем совершенно иной концепт fast casual – это и другая подача, и другой уровень, и иной ценовой сегмент.

- Как считаете, что ждет ваш проект и в принципе ресторанный бизнес в ближайший год?

- За минувшие пять лет рынок сильно поменялся – появились новые направления, новые вкусы, российские заведения стали входить в топ лучших ресторанов и баров мира, многие бизнесмены начали вкладываться в шеф-поваров и поддерживать малый бизнес. В ресторанном бизнесе нужно разбираться и чувствовать его – просто так не сделаешь хороший проект. В планах у меня реализовать практически все то, что я люблю и умею делать: фантазировать, пробовать, считать, искать. Так что будем работать.