Петербургская пенсионерка пыталась затащить уличную скамейку в салон троллейбуса и едва не подралась с кондуктором

"Инцидент" произошел в Петроградском районе города. Фото: vk.com/spb_today / Марина Кван

Странное видео с пенсионеркой, которая пытается затащить огромную уличную скамейку в салон троллейбуса у метро «Петроградская» в Санкт-Петербурге, появилось в социальных сетях. На кадрах записи женщина скандалила с кондуктором и кричала водителю, чтобы тот закрывал двери. Люди, мол мерзнут.

- На Петроградке женщина хотела проехать в троллейбусе с лавкой, которая вероятно ей не принадлежит, - сообщали горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Впрочем, пользователи соцсетей сразу заметили наигранность в поведении актеров, да и поднять скамейку, знаменитый «ленинградский диван» с чугунными боковинами, не под силу даже крепкому мужчине.

«Комсомолка» разыскала автора видео и спросила, не фейк ли это. Оказалось, что ролик на самом деле постановочный.

- Это фрагмент со съемок нового кинопроекта Анны Музыченко из The Hatters. Скоро будут подробности. А скамейка, конечно, особенная, но все равно не такая уж легкая, - рассказала «КП» девушка по имени Марина.

Интересно, что некоторые информационные агентства что называется «повелись» на историю и понаписали новостей в духе «в Питере своя атмосфера».