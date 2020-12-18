Умерла Раиса Слепушкина, художник-реставратор, восстанавливавшая из пепла Петродворец и Царское Село

В Петербурге на 93-м году жизни умерла реставратор Раиса Слепушкина. Фото: Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

Действительно невосполнимую утрату понесла отечественная школа реставрации. На 93-м году жизни в Санкт-Петербурге умерла Раиса Слепушкина, заслуженный художник-реставратор, восстанавливавшая из пепла архитектурные ансамбли Петродворца и Царского Села.

- У нас очень печальная новость. Ушла из жизни Раиса Дементьевна Слепушкина (1928 – 2020) – художник-реставратор, человек из плеяды легендарных ленинградских мастеров, которые возрождали Екатерининский дворец и парковые павильоны из руин. Двадцать два года, с 1956-го по 1978-й, она работала в Пушкине, в том числе в знаменитой бригаде Якова Казакова, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника Царское Село.

По словам знавших ее людей, Раиса Слепушкина была исключительным профессионалом, глубоким, энергичным, созидательным человеком и невероятно любила свое дело: «Она буквально излучала свет и озаряла пространство вокруг себя. Попадая в орбиту такого человека, хочется быть лучше».

Будущий реставратор, она родилась в Ленинграде в 1928 году. В войну была эвакуирована в Кировскую область, где работала в колхозе, а в свободное время оформляла стенгазеты, писала лозунги, портреты полководцев и ученых, рисовала агитационные плакаты на военные темы. В родной город девушка вернулась при первой возможности, еще до полного снятия блокады.

22 года реставратор посвятила восстановлению Царского Села. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

В 1947 году, в составе первого выпуска, Раиса Слепушкина успешно окончила училище по специальности «живописец-альфрейщик». По рекомендации была направлена на работу в Ленинградские архитектурно-реставрационные мастерские.

Все трудовые годы - 45 лет - она работала в ленинградском объединении «Реставратор». При ее участии были восстановлены или отремонтированы Строгановский дворец, Исаакиевский собор, Юсуповский дворец, Собор Петра и Павла Петропавловской крепости, Эрмитаж, Воронцовский дворец, Инженерный замок, Таврический дворец, Русский музей, Каменноостровский дворец, Гатчинский дворец, Казанский собор, Большой дворец Петергофа.

Благодаря работе Раисы Слепушкиной, знаменитые петербургские дворцы предстают такими, как были ранее. Фото: vk.com/tsarskoe_selo_museum

- Искренне скорбим в связи с уходом Раисы Дементьевны Слепушкиной. Запомним ее деятельной, обаятельной, вдохновляющей, наполненной созидательной энергией, - отмечают в «Царском Селе».

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.