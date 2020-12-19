В Санкт-Петербурге нашли 1,5-тысячную разницу в статистике по суточной заболеваемости

Смольный и федеральный Оперштаб дают разную статистику по суточной заболеваемости.

В последние две-три недели Петербург вышел на плато по суточной заболеваемости коронавирусом. В городе ежедневно фиксируется новых 3600-3700 случаев COVID-19. По крайней мере, такие данные публикует портал «Стопкоронавирус», куда стекаются данные со всей России. Но внезапно оказалось, что есть и другая статистика. Так, по документам опубликованным на сайте Смольного, 10 декабря было зафиксировано не 3774 заболевших, а 5144. То есть почти на 1,5 тысячи больше. И такие расхождения, в большую сторону, есть по всем последним дням.

За ответом «Комсомолка» обратилась в Комитет по здравоохранению Петербурга.

- Сведения в Федеральный регистр лиц, больных COVID-19 (Регистр), должны оперативно вноситься медицинскими работниками. Cогласно инструкции, данные вносятся в течение 2 часов с момента возникновения болезни, - говорится в ответе ведомства. - Учет новых случаев COVID-19 (данные, попадающие на сайт СТОПКОРОНАВИРУС), на территории Санкт-Петербурга возложен на Управление Роспотребнадзора.

Данные по заболеваемости из документов Комздрава и портала "Стопкоронавирус" разнятся на сотни случаев.

Другими словами, разные показатели стали следствием различных методик подсчета. Об этом также говорится и в документах (Текущая информационная справка по противодействию эпидемии COVID-19 в Санкт-Петербурге), публикуемых на сайте городской администрации.

При этом сами чиновники Смольного оперируют цифрами, размещенными на портале «Стопкоронавирус», которые на сотни случаев меньше.

Отметим, что по данным портала (федеральный Оперштаб), 19 декабря в Петербурге зафиксировано 3754 новых случая COVID-19, а справка Комздрава (регистр) говорит о 4025 заболевших.

Данные по выздоровевшим пациентам и по смертности в обоих источниках сходятся.