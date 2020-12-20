«Отпраздновал трехлетие в детдоме»: Сына расчлененного Энди Картрайта не отдают родственникам

Сын Марины Кохал и Энди Картрайта в интернате Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге уже полгода расследуют уголовное дело по убийству расчлененного рэпера Энди Картрайта. Следователи считают, что музыканта убила жена Марина Кохал, которая ввела супругу инъекцию препарата, после чего скрыла все улики. Сама обвиняемая рассказывает, что застала мужа мертвым в комнате. Решив, что он умер от передозировки наркотиками, она попыталась избавиться от тела, чтобы скрыть бесславную смерть рэпера от его поклонников.

Сейчас Марина Кохал находится в СИЗО, уголовное дело, как сообщают адвокаты, расследуют сразу 10 следователей, которые пытаются собрать улики против обвиняемой. Силовики попытались привлечь к ответственности и тещу Картрайта, которая жила вместе с супругами. Однако выходить в суд с просьбой арестовать женщину они не стали. Сами представители Фемиды признали предъявление обвинения незаконным из-за нарушений и перевели мать Кохал в статус подозреваемой.

Марину Кохал обвиняют в убийстве и расчленении мужа Фото: СОЦСЕТИ

Ребенок рэпера и Марины Кохал жил со своей бабушкой по линии матери. Однако после того, как женщина стала подозреваемой, малыша у нее забрали. Вернуть его родственники так и не смогли.

- Сыну Марины Кохал маленькому Ефиму исполнилось три годика, - рассказала в своих соцсетях адвокат жены рэпера Ирина Скурту. - Большими стараниями после сбора десятков документов его родственникам - бабушке и тете удалось посетить его в детдоме в Вырице и поздравить с днем рождения. Возможно, у 10 следователей следственной группы есть или еще будут свои дети и они никогда не испытают на себе ни злого умысла, ни катка бюрократической системы нашего государства в лице системы опеки, которое при наличии массы родственников поместили ни в чем не повинного ребенка в детдом, буквально взяв его в заложники. Интересно, знают ли об этом друзья Энди Картрайта, которые провели концерт и собрали деньги в помощь его ребенку?

Энди Картрайт был расчленен своей женой Фото: СОЦСЕТИ

Отметим, что мать и сестра самого Энди Картрайта живут на Украине. Они также хотели забрать ребенка себе. Но, судя по всему, не могут из-за коронавируса.

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