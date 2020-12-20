Елизавете Боярской – 35: В детстве актриса ловила рыбу в Мойке и радовалась косметичке в подарок

Лиза достигла успеха и в карьере, и в личной жизни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда-то она была просто дочерью всеми известного и любимого актера Михаила Боярского. А сегодня, в свои 35 лет, Елизавета Боярская может потягаться в славе с отцом! В честь ее юбилея вспоминаем самые интересные роли артистки, проложившие ей путь в звезды.

Бункер (2004)

Будучи студенткой театральной академии, 19-летняя Лиза снялась в фильме немецкого режиссера Оливера Хиршбигеля о последних днях Третьего рейха. Это была ее первая роль, хоть и эпизодическая, в полнометражном кино. Юная актриса сыграла медсестру Эрну, боготворившую вождя. Боярская органично вписалась в иностранную картину. Бесспорно, знания немецкого языка, здесь ей очень пригодились. Ленту оценили по достоинству: она получила массу кинонаград, включая «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.

Ирония судьбы. Продолжение (2007)

С Хабенским актриса снималась дважды. Сначала в романтической комедии… Фото: кадр из фильма

По сценарию у главных героев появились дети, с которыми происходит та же история, что и с их родителями. Лизе тогда было 22 года, и она сыграла дочь Нади. К слову, изначально на эту роль рассматривали саму Мила Йовович, но голливудская звезда отказалась без объяснения причин. Тогда режиссер утвердил Боярскую. Ирония иронией, а картина оставила в судьбе Лизы огромный след: ее начали узнавать и воспринимать уже не как дочку главного мушкетера страны, а как талантливую актрису.

Адмирал (2008)

Эта роль открыла Лизу с совершенно новой стороны и подарила ей всенародную любовь. Ее героиня Анна – возлюбленная адмирала Колчака. Женщина, которая не сыграла великой роли в истории страны, но сделала это в судьбе одного человека. Позже Елизавета признавалась в интервью, что чувствовала схожесть с Анной. Поэтому на съемках она не играла, а жила образом и находилась в полной гармонии. Хабенский в роли Колчака тоже бесподобен. Да и сама картинка, спецэффекты, костюмы – все на высшем уровне.

...а потом — в исторической драме. Фото: кадр из фильма

Статус: свободен (2016)

Одной из главных киноактрис страны можно простить все – даже участие в сомнительной романтической комедии. Как бы там ни было, в этой картине ей пришлось подучиться латиноамериканским танцам и впервые запеть: песню, которая звучит в финале, она исполнила сама. Но это не самое главное. Ее возлюбленного в фильме играет…Данила Козловский. Столько совместных работ, как в театре, так и в кино, нет, пожалуй, ни у кого. Но от этого фильм только выигрывает, потому что на эту парочку можно смотреть бесконечно.

Анна Каренина (2017)

Да простит нас Кира Найтли, но главная героиня романа Толстого в исполнении Боярской, получилась в разы лучше. Хотя споры, начавшиеся из-за фильма три года назад, не умолкают до сих пор. Некоторым не только не понравилась экранизация Шахнозарова, но и Анна в роли Боярской: слишком жесткая, грубая и истеричная. То, как режиссер увидел картину, кому-то может действительно показаться отсебятиной. Но Боярская точно на своем месте. А тандем с Вронским в исполнении ее супруга Максима Матвеева – еще большее наслаждение. Так играть могут только любящие друг друга люди.

В этом фильме актриса играла с мужем. Фото: кадр из фильма

А В ЭТО ВРЕМЯ

В театре четыре года репетировала спектакль

Постановку «Братья Карамазовы» по Достоевскому в МТД – Театре Европы Елизавета репетировали на протяжении четырех лет! И в ноябре 2020 года наконец-таки случилась долгожданная премьера. Боярской досталась роль Екатерины Ивановны Верховцевой, хотя изначально она претендовала на Грушеньку. С короткой стрижкой и в кружевном платье властная и самоуверенная героиня Боярской приковывает к себе повышенное внимание. Но увидеть любимую актрису в новой постановке пока не получится - все билеты раскуплены аж до 5 февраля.

ОТКРОВЕННО

Лариса ЛУППИАН: «В детстве Лиза была очень смешной девчонкой»

- Все наши дни рождения мы празднуем всегда в 12 ночи, как Новый год, - рассказала «КП» мама Лизы. - Конечно, никаких сумасшедших застолий не устраиваем, в легкой форме. Какая-то закуска, обязательно торт со свечками, дарим подарки. Эта традиция у нас уже давно возникла из-за нашей занятости. Потому что в сам день рождения обычно все заняты и у нас уже нет возможности сказать все добрые слова и поздравить проникновенно. Вот и в этом году мы все соберемся с 19 на 20 декабря за столом и начнем поздравлять Лизу.

Лиза с мамой. Фото: СОЦСЕТИ

В детстве она была очень смешной девочкой. Помню, мне подарили косметичку. Ей тогда лет пять было. В то время все жили очень скромно, и это был большой подарок. Мы с ней лежали на кровати, она ее долго рассматривала. А там внутри этикетка, где написана фамилия укладчика, ГОСТ. Она ее прочитала про себя и говорит: К-А-Ш-А-Л-Е-К М-О-Й. То есть не для меня, а для нее (смеется).

Хочу ей пожелать, чтобы она не боялась творческих пауз в жизнь. Потому что артист сразу начинает паниковать, когда у него становится мало работы. Сейчас, например, из-за пандемии пауза была у всех. Многие с радостью воспринимали это время, так как больше смогли находиться с семьей. А вообще актерская профессия всегда с паузами. Это неизбежно.

Подарок дочке ей купила. Это красивый пуловер. Она даже его померила. У нас в семье без сюрпризов: мы обсуждаем, что кому нужно.

КСТАТИ

Сергей БОЯРСКИЙ: «В четыре года брал ее с собой на рыбалку»

- 35 лет – это прекрасный возраст. Она уже многого добилась. Я горжусь своей сестрой и люблю ее. Детство у нас было обычное, как у всех. Мы никогда не ссорились, - вспоминает брат актрисы. - Лиза была очень озорным ребенком. Старался всегда за ней приглядывать ведь я старше. Не было никогда таких ситуаций, чтобы приходилось за нее заступаться. Думаю, просто все знали, что в школе учится ее старший брат (смеется).

Как-то раз, когда мы жили еще на набережной реки Мойки, решили сходить с ней на рыбалку. Рыба в то время еще там водилась. Представьте, мне десять лет, а Лизе года четыре. Вставать пришлось рано, но ее это никого не остановило. Когда родители проснулись, и увидели, что нас нет дома, жутко перепугались. Мы же их не предупредили. Они, естественно, подумали непонятно что. Сразу выскочили на улицу, а там мы с удочками (улыбается).

ДОСЛОВНО

Михаил БОЯРСКИЙ: «Дети – ее лучшие произведения»

- Я рад, что Лиза полезна театру, - говорит ее отец. - Я посмотрел ее последнюю премьеру «Братья Карамазовы» - это достаточно профессионально и достойно. Но самое главное, чтобы у нее и у внуков было здоровье. Для меня самый большой подарок в жизни – это ее дети: Андрюша и Гриша. Ее самые лучшие произведения.

«Леди Макбет нашего уезда»

Режиссер московского ТЮЗа Кама Гинкас поставил потрясающий спектакль по повести Николая Лескова. Жестокую и криминально-любовную историю смотреть непросто. Удивительно здесь играют все, но Елизавета Боярская в роли роковой убийцы Катерины Львовны, затмевает остальных. Тут она выкладывается по полной программе: показывает не только все свое многогранное мастерство. Спектакль лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» в номинациях: «Лучший спектакль» и «Лучшая женская роль», а также премии Станиславского в номинациях: «Событие сезона» и «Мастерство актера» за лучшую женскую роль.

«Гамлет»

Спектакль по Шекспиру худрук МДТ Лев Додин поставил весьма необычно. Здесь нет сложных декораций и дорогих костюмов. И постановка в этом не нуждается. Звездная троица – Козловский, Раппопорт и Боярская – играют очень проникновенно - остального просто не замечаешь. Привыкшим к экспрессивным и сильным ролям Боярской, эта станет открытием. Лиза в роли Офелии – само божество.

«Дядя Ваня»

Это ее крайний, четвертый спектакль по Чехову. И не в МДТ, а в Театре Наций. Она играет в постановке Елену Андреевну – молодую жену профессора Серебрякова в исполнении Виктора Вержбицкого. Боярская на своем месте: ее героиня умная и красивая молодая особа. Легкий макияж, белый сарафан, грациозная осанка – в этом спектакле ей нет равных!

«1926»

Яркая история любовно-поэтического треугольника, в котором ей досталась роль Марины Цветаевой. Боярская полностью перевоплотилась в свою героиню: сделала такую же прическу, продемонстрировала экспрессивную манеру письма поэтессы, не жалея ни себя, ни своих актерских и вокальных способностей. По словам актрисы, в этом музыкальном спектакле она создавала собирательный образ, соединяя себя и Цветаеву воедино. За эту роль она получила «звезду театрала».

РОЛИ В КИНО

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КСТАТИ!

Идти по стопам родителей Лиза не собиралась: занималась хореографией, хотела учиться на факультете журналистики. Но за несколько месяцев до выпускных экзаменов решила поступить в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства на курс Льва Додина. Затем попала в труппу МДТ, в которой служит по сей день.