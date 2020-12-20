«Достигли нового исторического максимума»: Число госпитализированных больных в Петербурге побило очередной рекорд

Коечный фонд города почти весь занят Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает оставаться напряженной ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщают в администрации губернатора. За прошедшую неделю в городе побит очередной рекорд по числу госпитализированных больных.

- Количество госпитализаций взрослых на 51-й неделе пандемии достигло нового исторического максимума - 6 139 случаев за неделю, - сообщают в Смольном. - Отмечен рост +6,6 процентов по сравнению с 50-й неделей. Однако на 51-й неделе наблюдается снижение на 4 процента зарегистрированных новых случаев подтвержденной лабораторно коронавирусной инфекции в сравнении с 50-й неделей.

Справка Смольного о числе свободных коек в городе

При этом в Смольном отметили, что основная волна госпитализаций пришлась на первую половину недели. Такой прирост заболеваемости в администрации губернатора связывают с концертами, которые прошли в городе в ноябре. Напомним, что ранее скандал вызвало выступление рэпера Басты.

- Определенную роль играет возросшая заболеваемость среди детей, которая достигла пиковых значений в конце ноября – начале декабря, - пояснили в Смольном.

Однако в администрации губернатора считают, что в ближайшее время следует ждать спада заболеваемости при условии соблюдения всех введенных ранее ограничений.

Коечный фонд при этом в городе заполнен почти весь.