Ученого с мировым именем, создававшего лекарство от рака, нашли мертвым в одних трусах в Петербурге

Каганский был видным ученым Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге нашли мертвым известного 45-летнего биолога Александра Каганского. Ученый успел поработать в университетах в Петербурге, Вашингтоне и Эдинбурге. Всю свою жизнь Каганский посвятил тому, чтобы создать лекарство против рака. Последнее время он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке.

- Вместе с коллегами и студентами Александр Каганский ищет лекарства от рака, - рассказывали про ученого на федеральных конкурсах. - Ищет в молекулах, подаренных нам природой. Он объездил полмира, изучая растения, которые используются в традиционной медицине. И теперь уверен: никакие химические разработки не сравнятся с биоразнообразием, данным нам планетой.

Ученый, по предварительной версии, был убит

Ранее ученый проживал в Санкт-Петербурге, в Северную столицу он приехал, чтобы навестить своих друзей. По предварительной информации, во время очередного визита в гости он выпал из окна 14 этажа. Его труп нашли жительница дома. Каганский был в одних трусах.

Сейчас следователи отрабатывают три версии случившегося - либо это был несчастный случай, либо суицид, либо ученого кто-то вытолкнул из окна. На причастность к этому проверяют друга Каганского.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - сообщают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - Из материалов уголовного дела следует, что 19 декабря 2020 года около одного из домов по улице Замшина было обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. В качестве подозреваемого задержан 45-летний местный житель.

Известие о гибели Каганского стало шоком для его студентов и коллег. Они отказываются верить в то, что он убит.

- Да, мне подтвердили его друзья сообщение о гибели, - рассказал "КП-Петербург" один из приятелей Каганского. - Я знаком с тем, кого сейчас проверяют на причастность к возможному преступлению. Могу заверить, что убийства здесь не было. Это не тот человек, который мог убить. Да и причин у него никаких не было.