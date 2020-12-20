Дом Книги назвал самые популярные произведения в 2020 году

Дом книги подвел итоги года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

18 декабря в Петербургском Доме Книги прошла пресс-конференция «Итоги работы Дома Книги в 2020 году: какую роль сыграла пандемия, и что ожидает книжную отрасль в будущем». Мероприятие было посвящено скорому Дню рождения магазина, 19 декабря он отпразднует 101 год своей работы.

Дом Книги сейчас - не просто место для приятных покупок, а одна из точек на карте туристов. Но пандемия отразилась и на его работе.

- В начале 2020 года мы отмечали положительные тенденции, был прирост по продажам, но пандемия перечеркнула все наши планы. В итоге, падение товарооборота за эти одиннадцать месяцев составило 47,6 %, такая космическая цифра, - рассказал генеральный директор Дома книги Владимир Кашин. - Повлияли на это ограничительные меры, отсутствие туристов и переход читателей в онлайн пространство.

Владимир Кашин также отметил, что для возвращения к прежним показателям было приложено много усилий. Дом Книги перенастроил интернет-магазин, сделав его более информационным и образовательным, и ввел дополнительные акции для читателей.

Планы на следующий год еще грандиозней, теперь в приоритете у магазина не туристы, а местные жители. Постепенно Дом Книги превратится в полноценное медийное пространство, где будут проходить встречи с писателями, мастер-классы и другие мероприятия для читателей. Помимо этого Дом Книги планирует утвердить свой статус магазина с самым широким ассортиментом.

- В 1990 году в России насчитывалось около четырех с половиной тысяч издательств. В этом году 82% из них почти прекратили свое существование, 43% сократили тиражи в три раза. Общее падение по рынку розничных продаж – 10-20%, - обрисовал общую ситуацию в печатной среде директор петербургского филиала издательства «Эксмо» Иннокентий Проваторов. - При этом продажи в интернете выросли в три раза, но этот канал пока еще не такой значимый, как офлайн. Мы с надеждой на лучшее смотрим в следующий год, потому что есть свои плюсы у карантина. Люди действительно стали больше читать, потребность в книгах увеличилась.

КСТАТИ

Какие книги покупают чаще всего?

1. «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина

2. «Просто Маса» Бориса Акунина

3. «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина.

НА ЗАМЕТКУ

Самый продаваемый автор в Доме книги – Стивен Кинг. А в разделе детской литературы этот «титул» уже восемь лет удерживает Корней Чуковский.