«Он борется за каждый день своей жизни»: Спецборт МЧС доставил месячного малыша с тяжелым заболеванием из Читы в Петербург

Ребенка доставили в Петербург на лечение Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Месячного младенца с тяжелым врожденным заболеванием привезли в Санкт-Петербурге на лечение. Мальчика из Читы доставили в Северную столицу специальным бортом МЧС. Как рассказывают в Минздраве РФ, это уникальный случай и связан он в первую очередь с состоянием ребенка. Малыш еще совсем мал и находится на аппарате ИВЛ.

- Этот мальчик из числа двойни. Он родился первый. Его братик здоров. А у малыша сложное врожденное заболевание, но он борется за каждый день своей жизни. Ему нельзя отказать в этом шансе, - рассказала главный неонатолог региона Татьяна Помулева.

Врачи из Читы долгое время проводили консультации с коллегами со всех уголков страны. В итоге после телемоста с Санкт-Петербургским педиатрическим медицинским университетом Минздрава России они решили остановиться на Северной столице.

- Учитывая дальность поездки и тяжесть состояния ребенка, решено его транспортировать к месту госпитализации специальным бортом, - поясняют в Минздраве России. - Обычно детей с пороком сердца отправляют обычными рейсами в сопровождении медработников. Но это случай особый. Он уникален тем, что ребенка, находящегося на аппарате ИВЛ, «потревожат» только один раз, чтобы погрузить в машину скорой помощи.

Сейчас ребенок уже прибыл в Петербург.