Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

«Лупили железными прутьями и лопатой»: Петербурженка рассказала, как трое мужчин избили семью с ребенком в Санкт-Петербурге

Нападавшие обещали поставить девушку на колени, били родителей при школьнице и теперь угрожают, что ребенок не дойдет до школы
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (2)Комментарии (2)
Виктория сняла мужчину, который, по ее словам, бил ее родителей

Виктория сняла мужчину, который, по ее словам, бил ее родителей

Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге трое мужчин напали на 14-летнюю школьницу в день ее рождения на детской площадке. Об этом рассказала старшая сестра девушки Виктория. Конфликт произошел на Новоизмайловском проспекте.

- Докопались трое мужиков, начали оскорблять, таскать за шиворот, - рассказала Виктория в своих соцсетях. - Сестра позвонила мне, я услышала в трубку: "Приезжай сюда, тварь. Сейчас мы тебя на колени поставим". Дальше я позвонила папе и маме. Мне оставалось ехать минут 15, я не успела на все, что там происходило. Подошла, когда били маму железной трубой, папа истекал кровью, сидел на коленях, у него был сломан нос. Я прыснула в них баллончиком. После этого они пошли взяли железные трубы и лопаты, начали нас ими бить. После этого просто убежали в квартиру.

Отец получил перелом носа

Отец получил перелом носа

Фото: СОЦСЕТИ

К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Маму школьницы забрали в больницу, а отца и старшую сестру в отдел.

- У меня сотрясение мозга, у папа перелом носа и сотрясение, - продолжает Виктория. - В больнице когда я стояла, один из них проходил мимо, кидался словечками, угрожал. Говорил: "Пусть твоя сестра ходит и боится, она не дойдет в какой-то момент до школы. Ты тоже ходи, бойся". Таких людей нельзя оставлять безнаказанными. Здоровые бугаи пристали на площадке к несовершеннолетним девочкам и начали их таскать за шиворот и замахиваться! Они избили меня, отца и мать. Мать неоднократно били по животу, а меня били с ноги по животу и по голове.

Травмы также получила мать и подруга сестры

Травмы также получила мать и подруга сестры

Фото: СОЦСЕТИ

Виктория также опубликовала в соцсетях переписку, в которой ей угрожает мужчина, который требует забрать заявление со словами: "Мои братья вас прутьями лупили. Хочешь повторить?".

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые