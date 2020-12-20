«Лупили железными прутьями и лопатой»: Петербурженка рассказала, как трое мужчин избили семью с ребенком в Санкт-Петербурге

Виктория сняла мужчину, который, по ее словам, бил ее родителей Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге трое мужчин напали на 14-летнюю школьницу в день ее рождения на детской площадке. Об этом рассказала старшая сестра девушки Виктория. Конфликт произошел на Новоизмайловском проспекте.

- Докопались трое мужиков, начали оскорблять, таскать за шиворот, - рассказала Виктория в своих соцсетях. - Сестра позвонила мне, я услышала в трубку: "Приезжай сюда, тварь. Сейчас мы тебя на колени поставим". Дальше я позвонила папе и маме. Мне оставалось ехать минут 15, я не успела на все, что там происходило. Подошла, когда били маму железной трубой, папа истекал кровью, сидел на коленях, у него был сломан нос. Я прыснула в них баллончиком. После этого они пошли взяли железные трубы и лопаты, начали нас ими бить. После этого просто убежали в квартиру.

Отец получил перелом носа Фото: СОЦСЕТИ

К месту происшествия приехали сотрудники полиции. Маму школьницы забрали в больницу, а отца и старшую сестру в отдел.

- У меня сотрясение мозга, у папа перелом носа и сотрясение, - продолжает Виктория. - В больнице когда я стояла, один из них проходил мимо, кидался словечками, угрожал. Говорил: "Пусть твоя сестра ходит и боится, она не дойдет в какой-то момент до школы. Ты тоже ходи, бойся". Таких людей нельзя оставлять безнаказанными. Здоровые бугаи пристали на площадке к несовершеннолетним девочкам и начали их таскать за шиворот и замахиваться! Они избили меня, отца и мать. Мать неоднократно били по животу, а меня били с ноги по животу и по голове.

Травмы также получила мать и подруга сестры Фото: СОЦСЕТИ

Виктория также опубликовала в соцсетях переписку, в которой ей угрожает мужчина, который требует забрать заявление со словами: "Мои братья вас прутьями лупили. Хочешь повторить?".