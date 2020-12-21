31 декабря 2020 года объявлено в Санкт-Петербурге выходным днем

В Петербурге 31 декабря объявили выходным. Рабочий день переносится на 26 декабря Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге объявили 31 декабря 2020 года, которое в этом году выпадает на четверг, выходным днем. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник, 21 декабря 2020 года, губернатор Северной столицы Александр Беглов. Об этом градоначальник объявил на рабочем совещании с членами городского правительства.

- Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома, - сказал глава города.

Официально распоряжение губернатора распространяется на сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга, а также других бюджетных организаций. Для них теперь рабочий день с 31 декабря переносится на субботу, 26 декабря.

Также Беглов рекомендовал руководителям всех организаций, расположенных на территории города, предоставить работникам выходной день 31 декабря, чтобы все могли хорошо и спокойно подготовиться к встрече праздника.