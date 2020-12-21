«Никакой трагедии не вижу»: Мать Ольги Бузовой высказалась о закрытии «Дом-2»

Мать Ольги Бузовой рассказала, как встретила новость о закрытии проекта "Дом-2" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ближайшее время телепроект "Дом-2", который был в эфире последние 16 лет, перестанет существовать. Ходят разные слухи - от полного закрытия шоу до смены формата, но ясно одно - в прежнем формате "Дом-2" мы точно не увидим. На этом фоне больше всего интересуют эмоции тех, кто провел на лобном месте больше десятка лет. Одна из них, несомненно, участница, а затем и ведущая Ольга Бузова. Мама звезды проекта Ирина Бузова с самого начала следила за каждым шагом дочери в "периметре". Она помнит, как Оля туда попала и как долгое время переживала из-за скандалов. Ирина Александровна высказала "КП" свое отношение к объявленному закрытию главной телестройки страны.

- В этой жизни все заканчивается, - рассуждает Ирина Бузова. - Это обычный жизненный процесс. Другое дело, что много лет этому отдано и уже возникает не профессиональное, а чисто человеческое отношение. Люди привыкают, начинают скучать. Это кусок жизни, поэтому тяжело закрыть эту страницу.

Ирина Бузова следила за жизнью дочери на проекте с самого начала Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако Ирина Бузова считает, что горевать по поводу закрытия реалити-шоу не стоит.

- Я "Дом-2" люблю старый, - призналась "КП" мать Ольги Бузовой. - Новый "Дом" я совсем не знаю. Немного другой формат, чем тот, с которого начинала Оля. У каждой программы есть своя аудитория. Я там сейчас уже никого не знаю. А стареньких любила и смотрела, но это те люди, с которыми росла Оля. А сейчас немного другое поколение... и именно мнение нынешних зрителей нужно спрашивать. Лично я же никакой трагедии в закрытии "Дом-2" не вижу.

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