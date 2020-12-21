Тяжелая и вкусно пахнет: Как выбрать хорошую новогоднюю елку на петербургском базаре

Купить красавицу-елку можно даже в центре города Фото: Полина ШАНДРАК

Когда слышишь выражение «елочный базар», мозг сразу же рисует длинные торговые ряды, уставленные пушистыми красавицами, где продавцы наперебой кричат покупателям, что именно их елки – самые красивые и ароматные. На самом же деле гордым словом «базар» в Санкт-Петербурге называют небольшие участки – в 6-8 квадратных метров, где можно приобрести праздничное дерево.

Работать елочные базары в Санкт-Петербурге начали в воскресенье, 20 декабря 2020 год. В общей сложности их должно быть 70, но пока полноценно работает лишь часть - кое-где новогодний товар пока только свозят к местам торговли.

Самая красивая елка обязательно должна быть тяжелая и в связанном виде похожая на стрелу Фото: Полина ШАНДРАК

- Давай уже пересчитывай. Вроде закончили, - говорит один рабочий другому на базаре, расположившемся на пересечении улиц Пионерской и Большой Пушкарской. Мужчина, который до этого старательно перевязывал деревья, встал и начал по пальцам вести учет зеленых красоток.

Разгружать машину с елками здесь начали только в понедельник. Как рассказала ответственная за эту точку дама по имени Лариса, помимо деревьев, сюда вскоре привезут еще и подставки для них. Так что уже со вторника можно будет приобрести полный новогодний комплект.

- Цена у нас стандартная – 700 рублей за метр, - делится Лариса. – Работать будем и днем, и ночью, поэтому покупателей ждем круглые сутки. Пока мы только разгружаемся, конечно, еще никто к нам за елочкой не приходил, но по опыту прошлого года, чем ближе праздник, тем активнее подтягиваются люди.

Это подтверждает и Анатолий, который вот уже 6-й год торгует елками на площади Тургенева. Кажется, за это время он научился за считанные секунды определять, какая праздничная красавица лучшая из лучших.

Многие жители каждый год приходят за елкой именно на площадь Тургенева Фото: Полина ШАНДРАК

- Вот эту возьмите, - подводит он меня к двухметровой елке, которая потянет на 1400 рублей. – Она, связанная, по форме, как стрела. Со всех сторон равномерная. И самое главное – тяжелая. Это один из основных признаков хорошей елки. Плохие и куцые деревья всегда легкие по весу.

Как пояснил Анатолий, елочки на официальные базары Петербурга привезли из Перми. И несмотря на то, что некоторые частники пытаются заманить покупателей чешскими и французскими деревьями, отечественный продукт здесь берет верх. В подтверждение своих слов мужчина предлагает понюхать усыпанную хвоей еловую ветку. Даже на расстоянии они источают чудесный, яркий аромат.

- Бесплатный тест на коронавирус: вы здоровы! – шутит Анатолий. – Только наши елочки такой запах дают, те импортные вообще ничем не пахнут. Я вот тут за 10 дней, пока их связываю и привожу в порядок, настолько хвоей пропахну, что мне и елки домой не надо. Повешу штаны посреди квартиры, аромат будет обалденный.

Какие-то базары уже вовсю торгуют елками, а какие-то только завозят новогодний товар Фото: Полина ШАНДРАК

Помимо елок, которые также стоят 700 рублей за метр, Анатолий продает и подставки под них. А попутно рассказывает, как сделать так, чтобы елочка радовала своих хозяев как можно дольше.

- Они могут месяц спокойно простоять в воде. А если им еще и ложечку сахара периодически добавлять, то вообще красота будет, - улыбается мужчина. – Она же, как цветок – любит сахар.

Поделился Анатолий и новогодней хитростью: если прийти на елочный базар 31 декабря в 22.00, елку можно будет забрать бесплатно. Правда, признается мужчина, до этого обычно не доходит: как правило, зимних красавиц разбирают заранее.

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