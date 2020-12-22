Пьяная дизайнер из Санкт-Петербурга устроила ДТП на каршеринге в прямом эфире

Пьяная петербурженка на каршеринге устроила ДТП в прямом эфире Фото: принтскрин видео.

"Веселая" ночь выдалась у молодой жительницы Санкт-Петербурга и ее друга. В ночь на вторник, 22 декабря 2020 года, девушка-дизайнер развлекалась в одном из баров города. Ребята выпивали, танцевали, пели в караоке, а после решили поехать домой. Однако такси парочка вызывать не стала - девушка сама села за руль каршеринга и, задорно распевая песни, устроила ДТП. Своими приключениями петербурженка поделилась с подписчиками в Instagram.

- Надеюсь мы отрезвеем и доедем, - заплетаясь говорит молодой человек на видео.

Смеясь и запевая песню, молодые люди ехали по улицам города, улыбались в камеру, как вдруг... удар, изображение пропало и на фоне осталась звучать только музыка.

- С кем не бывает, с тем бывает, - решила философски подойти к ДТП девушка.

Сильно увлекшись пением, девушка на полном ходу врезалась в "зад" чужого авто. Опустив глаза в пол, петербурженка стала извиняться перед пострадавшим водителем.

В завершении всего, девушка решила "починить" арендованный автомобиль, попрыгав на его капоте, чтобы "выровнять". Как разрешился вопрос с аварией, на данный момент не известно.