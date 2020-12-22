Пока в Петербурге разворачиваются елочные базары по цене 700 рублей за метр деревца, в Ленобласти новогоднюю красавицу можно приобрести бесплатно. Единственный подвох – срубить елку надо самому в одном из лесничеств. Именно это и сделал в минувшее воскресенье корреспондент «КП» Дмитрий Делинский.За елкой Дмитрий с женой и маленькой дочкой поехал в Токсово – от их района на машине туда 20 минут езды. Но, как выяснилось, доехать до лесничества, еще даже не половина проблемы.- Мы прибыли на место в час дня, - рассказывает Дмитрий. – Как раз у сотрудников в это время закончился обед. Из-за коронавирусных ограничений там работало всего одно окошко, где можно было оформить разрешение на сруб. В очереди перед нами стояли человек 70-80. Мы были в шоке.Разворачиваться и ехать обратно было неспортивно. И потому Делинские решили ждать. Как ни странно, очередь до них дошла примерно через час. После этого, с инструментами и заветным документом в руках, семейство отправилось искать ту самую елочку. От количества деревьев разбегались глаза, вокруг ходили такие же растерянные люди с топорами. Отличные стартовые позиции.- Первым нашим открытием стало то, что елки лесные выглядят вовсе не так, как те, которые специально растят как домашние украшения, - говорит Дмитрий. – Они не такие пушистые, совершенно обычные. Поблуждав немного, мы все же набрели на елку, которая нам понравилась. И тут я похвалил себя за предусмотрительность: на всякий случай я взял с собой и топор, и ножовку. Ножовка оказалась удобнее. А еще прихватил большой кусок полиэтилена – чтобы замотать елку и положить в машину.Когда Делинские приехали домой и поставили честно добытую елку, сразу стали видны ее плюсы по сравнению с покупной: она вообще не осыпалась. Такая, в принципе, спокойно бы достояла до следующего Нового года. Качество елочки «из лесу» мигом оценили и питомцы Дмитрия – если в предыдущие годы кошки демонстративно игнорировали новогоднее дерево, то на этот раз у них к зеленой красавице проснулся гастрономический интерес. Ничего не скажешь, натур-продукт.