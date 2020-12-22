Выплаты для многодетных семей к Новому году в Санкт-Петербурге: Как получить и сколько полагается на ребенка

Смольный выплатит многодетным семьям по 3 тысячи рублей на ребенка к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

К Новому году многодетные семьи Санкт-Петербурга получат выплаты от Смольного. Об этом сообщил во вторник, 22 декабря, на очередном заседании правительства города председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков. Это будет единовременная адресная поддержка: на каждого ребенка в семье положено по 3 тысячи рублей. Ранее рассмотреть возможность такой выплаты к Новому году поручал губернатор Петербурга Александр Беглов.

– Мы согласовали со всеми комитетами это предложение, подготовили постановление, предусмотрели финансовые возможности, чтобы в оставшееся время до 1 января 2021 года сделать выплаты всем многодетным семьям, – отметил Александр Ржаненков.

Он также добавил, что в Петербурге сегодня проживают больше 47 тысяч многодетных семей. А выплаты получат 152 тысячи детей.

– В течение одного-двух дней мы готовы профинансировать. Семьи смогут получить возможность отметить Новый год, приобрести подарки или вложиться в те потребности детей, которые сейчас есть, – добавил глава комитета по соцполитике.

Как отметили на заседании в Смольном, обращаться за денежной поддержкой никуда не надо – выплаты автоматически придут на карты петербуржцев. Кроме того, Александр Беглов дал поручение поддержать и детей-инвалидов – их в Петербурге сегодня проживает более 17 тысяч.

– У нас уже есть договоренность, что за счет благотворительных источников они тоже получат поддержку, – отметил Александр Ржаненков.

Напомним также, что все семьи с детьми до 7 лет включительно перед Новым годом получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом 17 декабря во время большой ежегодной пресс-конференции сообщил президент Владимир Путин.