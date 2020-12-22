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Звезды

«Оля - хулиганка, а Аня любимица учителей»: Мать сестер Бузовых впервые рассказала о детстве дочерей

Ирина Александровна в интервью «КП» раскрыла, какими мальчиками увлекались дочери в школе и из-за чего ругаются до сих пор
Роман ЛЯЛИН
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У сестер Бузовых совершенно разные характеры Фото: архив Ирины Бузовой

У сестер Бузовых совершенно разные характеры Фото: архив Ирины Бузовой

Ольга и Анна Бузова – две красотки, две сестры, но с такой разной судьбой. Звездные родственницы так не похожи друг на друга, что даже мама диву дается. Ольга, как говорит про нее мать, человек – бомба, а Аня – само спокойствие. Когда Анна ложится спать в 10 вечера, Ольга только начинает жить. Одна – гуманитарий, другая – математик. Мама звездных сестер Бузовых рассказала «КП», как дочери вместе ходили по барам и устраивали взбучку маме, из-за чего ругались, в кого влюблялись и как шли друг за друга горой.

«БУТУЗИК И САМО СПОКОЙСТВЕЕ»

Разница у сестер небольшая, всего - два года. Но с самых пеленок будущие звезды отличались разными характерами, что приводило маму в недоумение.

Ирина Бузова с улыбкой вспоминает, какими дочери были в детстве

Ирина Бузова с улыбкой вспоминает, какими дочери были в детстве

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Я Анечку носила спокойно, даже без токсикоза, а Оля уже в 32 недели торопилась наружу. Но все обошлось, - вспоминает Ирина Бузова. – Они настолько разные: беляночка и смугляночка. Дедушка Олю называл бриллиантик, а Анечку жемчужинка. Единственное, родились они у меня обе - 55 сантиметров, 4 килограмма и ровно в 10:30. Все смеялись - как под копирку. А получились разные, но система координат по жизни у них одна!

Даже в бассейне сестры плавали иначе

Даже в бассейне сестры плавали иначе

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Над тем, какими разными сестры родились, мама дивится до сих пор.

- Если Анечка вообще не любила ползать, то Оля такой был бутузик! Она вообще очень рано поползла, как угорелая носилась по квартире, как начала тогда, так до сих пор и носится. Она в девять месяцев уже стояла. Неугомонная - хотела объять необъятное, и жнец и на дуде игрец. То ее снесет молодой бычок, то качелей попадет прямо в лоб, я потом долго удивлялась, даже ругалась – как такое вообще возможно. Один раз нажала на папином рабочем компьютере кнопку и снесла всю систему. Я удивляюсь, что первый перелом она только в 30 лет получила на «Ледниковом периоде». Если бы Оля серьезно относилась к этому, как Анечка, она бы только на таблетки работала. Анечка была более гибкая и осторожная.

Оля была любила ползать, носилась по всей комнате, Аня была более спокойной

Оля была любила ползать, носилась по всей комнате, Аня была более спокойной

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«АНЯ ЯБЕДНИЧАЛА, А ОЛЯ СМЫВАЛАСЬ ВТИХАРЯ»

Из-за разных характеров сестры постоянно устраивали настоящую войну между собой.

- Дружны они стали в более взрослом состоянии, когда обе оказались в Москве, - кивает Ирина Бузова. - В самом детстве Анечка тянулась за Олей как к старшей сестре. Оля, конечно, пока Аня была маленькая, лет до 12 ее опекала. Но в 12 лет Анечка почувствовала себя взрослой, захотела быть такой же крутой, как ее старшая сестра. Где-то с 14 лет у них там просто война и немцы были. Оля более яркая и у нее в школе были проблемы из-за этого. А Анечка наоборот, все учителя были в восторге, какая она тихая и спокойная. Но оценки у них были одинаковые. Просто Анечке все доставалось легче, она схватывала на лету. А Оле нужно было зубрить сутки. У них до сих пор так. Аня долго помнит, а у Оли краткосрочная память. Она села, зазубрила, вышла рассказала и забыла. А Аня быстро учит и надолго запоминает.

Оля любила проводить время с Аней в детстве

Оля любила проводить время с Аней в детстве

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако тихая Аня все время пыталась подражать сестре.

- Аня втихаря у Оли вещи таскала, - смеется мама. - Чтобы быть такой же красивой, как Оля. Потому что Оля была модная. Естественно, Анечке приходилось напрашиваться к Оле, Оля в бильярд и Аня в бильярд, Оля с мальчишками и Оля хочет с мальчишками. Поэтому Оля втихаря от нее сматывалась. А Анечка из-за этого ябедничала, по-другому она не могла воздействовать на Олю. Другое дело, что я никогда не разбиралась: ни в школе, ни с детьми. Никогда никого не наказывала. Считала, что они должны сами разбираться.

Оля вела Аню за собой

Оля вела Аню за собой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Старшая Оля из-за ябед все время обижалась на младшую. Но стратегия Ани работала!

- Оля всегда ее с собой брала, - улыбается Ирина Бузова. –Во взрослую жизнь Оля ввела Аню под своим крылом.

Оля Бузову в школе считали хулиганкой, а Аню (справа) - примерной ученицей

Оля Бузову в школе считали хулиганкой, а Аню (справа) - примерной ученицей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КУРИЛИ И ПИЛИ ВИСКИ С КОЛОЙ»

Как оказалось, сестры вместе могли и бедокурить. Но узнала об этом Ирина Александровна только сейчас.

- Мы сейчас все взрослые и дружим,и они мне так иногда говорят:«О, мамочка, ты бы знала, какая у нас была молодость».А я в ответ говорю - вы бы знали, какая у меня была молодость! – смеется Бузова. - При мне они не бедокурили нет. Недавно вот они рассказали мне, как они отжигали в клубах с виски-колой. Оля - первый курс, а Анечка-выпускница школы. Втихаря курили. Ятоже за руку не хватала. Все знают, что вредно, но папа курил. И как можно требовать от детей, если сами несовершенны. Помню, как Оля отметила 14 лет. С подружкой они купили советское шампанское и ребенок еле до дома дошел. Я ее отнесла до кровати. Подумала, ну вот, девочке 14 лет. Но я тоже в 8 классе отмечала победу в конкурсе«А ну-ка девушки», мы пили портвейн.

Оля брала с собой Аню на прогулки

Оля брала с собой Аню на прогулки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за разных характеров сестры в школе выбирали мальчиков себе под стать. Один – брюнет-хулиган, другой примерный блондин.

- На выпускной из школы Оля пошла с Лешей. Он был таким серьезным пацаном, «держал район» (смеется). Ну как в то время, вы же понимаете. Он был в школе самым авторитетным парнем. Как Саша Белый, только подросток. Просто Оля была гроза и мальчик под стать, - вспоминает Ирина Александровна. – А у Ани был очень серьезный приличный молодой человек. Симпатичный блондин, такой красавчик. Он мне очень нравился.

Оля (справа_ больше любила гуманитарные науки

Оля (справа_ больше любила гуманитарные науки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ФИНАНСИСТ И ТУРОПЕРАТОР

Из-за разных интересов сестры поступали в разные университеты.

- Не до жиру было, мы понимали, что нужна профессия, которая даст возможность зарабатывать, - поясняет Ирина Бузова. – У Оли страноведение, можно было в турфирме работать, путешествовать, она знала языки. Хоть она и говорит мне сейчас, что всю жизнь мечтала быть артисткой, так мечтать не вредно. А Аня поступила в ФИНЭК (ныне СПбГЭУ)на логистику, потом перешла на заочное обучение на факультет финансов. В тот момент Аня фактически работала по специальности в крупной фирме. Логистику она освоила на рабочем месте.

Первый парень Оли был грозой

Первый парень Оли был грозой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«В «ДОМ-2» ОЛЮ ОТПРАВИЛА АНЯ»

Что интересно, именно Аня в некоторым смысле помогла Оле пробиться в шоу-бизнес.

- Анюта примеряла на себя яркую жизнь Оли, - вспоминает мама. Вот сестренку, наверное, и отправила на проверку в «Дом-2», чтобы потом самой пойти. Написала письмо за Олю, вот старшую и взяли. Я была уверена, что ее в первую же субботу выгонят. Но этот проект для Оли стал шансом заявить о себе. Я все года пыталась ее оттуда забрать. Но потом убеждалась, что дочка молодец, она делает все правильно. Неважно, что думают окружающие.

Сестры были не разлей вода

Сестры были не разлей вода

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После этого Ольга попыталась втянуть уже Аню на «Дом-2».

- Когда Оля ухала, Аня стала скучать, - вздыхает Ирина Бузова. - И когда у Ани произошел такой срыв, она рассталась с молодым человеком, ее первая любовь, Оля тут же забрала ее к себе в Москву на «Дом-2». Но она месяц побыла там и ушла. Потом Аня перевелась на заочное отделение и сама переехала в Москву. Они сейчас выясняют, кто главный. Но я всегда советую – девочки, вы разговаривайте. Сразу друг другу высказывайте. Вот так они и высказывают до сих пор. Вот недавно были в горах, им трудно: Аня в пять утра встала, а Оля в пять только легла, в этом сложности. Оля может не спать по несколько суток, Аня не спать не может в принципе, как я. Но работают обе много. Младшая у нас вообще вся правильная, что не к чему придраться даже такой строгой зануде, как я.

Аня (справа) и Оля (слева) с дедушкой

Аня (справа) и Оля (слева) с дедушкой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С отцом дочек Ирина Бузова давно не живет вместе. Он сейчас работает в команде Ольги и помогает ей в бизнесе. Анна замужем, счастлива в барке, правда, недавно перенесла инсульт.

- Надо ценить каждый день! Меньше нервничать. Я радуюсь успехам своих дочерей, - мудро заключает Ирина Бузова.

Оля в детстве училась хорошо, но при этом считалась грозой

Оля в детстве училась хорошо, но при этом считалась грозой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сестры часто ездили заграницу к бабушке с дедушкой

Сестры часто ездили заграницу к бабушке с дедушкой

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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