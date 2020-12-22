«Оля - хулиганка, а Аня любимица учителей»: Мать сестер Бузовых впервые рассказала о детстве дочерей

У сестер Бузовых совершенно разные характеры Фото: архив Ирины Бузовой

Ольга и Анна Бузова – две красотки, две сестры, но с такой разной судьбой. Звездные родственницы так не похожи друг на друга, что даже мама диву дается. Ольга, как говорит про нее мать, человек – бомба, а Аня – само спокойствие. Когда Анна ложится спать в 10 вечера, Ольга только начинает жить. Одна – гуманитарий, другая – математик. Мама звездных сестер Бузовых рассказала «КП», как дочери вместе ходили по барам и устраивали взбучку маме, из-за чего ругались, в кого влюблялись и как шли друг за друга горой.

«БУТУЗИК И САМО СПОКОЙСТВЕЕ»

Разница у сестер небольшая, всего - два года. Но с самых пеленок будущие звезды отличались разными характерами, что приводило маму в недоумение.

Ирина Бузова с улыбкой вспоминает, какими дочери были в детстве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Я Анечку носила спокойно, даже без токсикоза, а Оля уже в 32 недели торопилась наружу. Но все обошлось, - вспоминает Ирина Бузова. – Они настолько разные: беляночка и смугляночка. Дедушка Олю называл бриллиантик, а Анечку жемчужинка. Единственное, родились они у меня обе - 55 сантиметров, 4 килограмма и ровно в 10:30. Все смеялись - как под копирку. А получились разные, но система координат по жизни у них одна!

Даже в бассейне сестры плавали иначе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Над тем, какими разными сестры родились, мама дивится до сих пор.

- Если Анечка вообще не любила ползать, то Оля такой был бутузик! Она вообще очень рано поползла, как угорелая носилась по квартире, как начала тогда, так до сих пор и носится. Она в девять месяцев уже стояла. Неугомонная - хотела объять необъятное, и жнец и на дуде игрец. То ее снесет молодой бычок, то качелей попадет прямо в лоб, я потом долго удивлялась, даже ругалась – как такое вообще возможно. Один раз нажала на папином рабочем компьютере кнопку и снесла всю систему. Я удивляюсь, что первый перелом она только в 30 лет получила на «Ледниковом периоде». Если бы Оля серьезно относилась к этому, как Анечка, она бы только на таблетки работала. Анечка была более гибкая и осторожная.

Оля была любила ползать, носилась по всей комнате, Аня была более спокойной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«АНЯ ЯБЕДНИЧАЛА, А ОЛЯ СМЫВАЛАСЬ ВТИХАРЯ»

Из-за разных характеров сестры постоянно устраивали настоящую войну между собой.

- Дружны они стали в более взрослом состоянии, когда обе оказались в Москве, - кивает Ирина Бузова. - В самом детстве Анечка тянулась за Олей как к старшей сестре. Оля, конечно, пока Аня была маленькая, лет до 12 ее опекала. Но в 12 лет Анечка почувствовала себя взрослой, захотела быть такой же крутой, как ее старшая сестра. Где-то с 14 лет у них там просто война и немцы были. Оля более яркая и у нее в школе были проблемы из-за этого. А Анечка наоборот, все учителя были в восторге, какая она тихая и спокойная. Но оценки у них были одинаковые. Просто Анечке все доставалось легче, она схватывала на лету. А Оле нужно было зубрить сутки. У них до сих пор так. Аня долго помнит, а у Оли краткосрочная память. Она села, зазубрила, вышла рассказала и забыла. А Аня быстро учит и надолго запоминает.

Оля любила проводить время с Аней в детстве Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако тихая Аня все время пыталась подражать сестре.

- Аня втихаря у Оли вещи таскала, - смеется мама. - Чтобы быть такой же красивой, как Оля. Потому что Оля была модная. Естественно, Анечке приходилось напрашиваться к Оле, Оля в бильярд и Аня в бильярд, Оля с мальчишками и Оля хочет с мальчишками. Поэтому Оля втихаря от нее сматывалась. А Анечка из-за этого ябедничала, по-другому она не могла воздействовать на Олю. Другое дело, что я никогда не разбиралась: ни в школе, ни с детьми. Никогда никого не наказывала. Считала, что они должны сами разбираться.

Оля вела Аню за собой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Старшая Оля из-за ябед все время обижалась на младшую. Но стратегия Ани работала!

- Оля всегда ее с собой брала, - улыбается Ирина Бузова. –Во взрослую жизнь Оля ввела Аню под своим крылом.

Оля Бузову в школе считали хулиганкой, а Аню (справа) - примерной ученицей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«КУРИЛИ И ПИЛИ ВИСКИ С КОЛОЙ»

Как оказалось, сестры вместе могли и бедокурить. Но узнала об этом Ирина Александровна только сейчас.

- Мы сейчас все взрослые и дружим,и они мне так иногда говорят:«О, мамочка, ты бы знала, какая у нас была молодость».А я в ответ говорю - вы бы знали, какая у меня была молодость! – смеется Бузова. - При мне они не бедокурили нет. Недавно вот они рассказали мне, как они отжигали в клубах с виски-колой. Оля - первый курс, а Анечка-выпускница школы. Втихаря курили. Ятоже за руку не хватала. Все знают, что вредно, но папа курил. И как можно требовать от детей, если сами несовершенны. Помню, как Оля отметила 14 лет. С подружкой они купили советское шампанское и ребенок еле до дома дошел. Я ее отнесла до кровати. Подумала, ну вот, девочке 14 лет. Но я тоже в 8 классе отмечала победу в конкурсе«А ну-ка девушки», мы пили портвейн.

Оля брала с собой Аню на прогулки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Из-за разных характеров сестры в школе выбирали мальчиков себе под стать. Один – брюнет-хулиган, другой примерный блондин.

- На выпускной из школы Оля пошла с Лешей. Он был таким серьезным пацаном, «держал район» (смеется). Ну как в то время, вы же понимаете. Он был в школе самым авторитетным парнем. Как Саша Белый, только подросток. Просто Оля была гроза и мальчик под стать, - вспоминает Ирина Александровна. – А у Ани был очень серьезный приличный молодой человек. Симпатичный блондин, такой красавчик. Он мне очень нравился.

Оля (справа_ больше любила гуманитарные науки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ФИНАНСИСТ И ТУРОПЕРАТОР

Из-за разных интересов сестры поступали в разные университеты.

- Не до жиру было, мы понимали, что нужна профессия, которая даст возможность зарабатывать, - поясняет Ирина Бузова. – У Оли страноведение, можно было в турфирме работать, путешествовать, она знала языки. Хоть она и говорит мне сейчас, что всю жизнь мечтала быть артисткой, так мечтать не вредно. А Аня поступила в ФИНЭК (ныне СПбГЭУ)на логистику, потом перешла на заочное обучение на факультет финансов. В тот момент Аня фактически работала по специальности в крупной фирме. Логистику она освоила на рабочем месте.

Первый парень Оли был грозой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«В «ДОМ-2» ОЛЮ ОТПРАВИЛА АНЯ»

Что интересно, именно Аня в некоторым смысле помогла Оле пробиться в шоу-бизнес.

- Анюта примеряла на себя яркую жизнь Оли, - вспоминает мама. Вот сестренку, наверное, и отправила на проверку в «Дом-2», чтобы потом самой пойти. Написала письмо за Олю, вот старшую и взяли. Я была уверена, что ее в первую же субботу выгонят. Но этот проект для Оли стал шансом заявить о себе. Я все года пыталась ее оттуда забрать. Но потом убеждалась, что дочка молодец, она делает все правильно. Неважно, что думают окружающие.

Сестры были не разлей вода Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

После этого Ольга попыталась втянуть уже Аню на «Дом-2».

- Когда Оля ухала, Аня стала скучать, - вздыхает Ирина Бузова. - И когда у Ани произошел такой срыв, она рассталась с молодым человеком, ее первая любовь, Оля тут же забрала ее к себе в Москву на «Дом-2». Но она месяц побыла там и ушла. Потом Аня перевелась на заочное отделение и сама переехала в Москву. Они сейчас выясняют, кто главный. Но я всегда советую – девочки, вы разговаривайте. Сразу друг другу высказывайте. Вот так они и высказывают до сих пор. Вот недавно были в горах, им трудно: Аня в пять утра встала, а Оля в пять только легла, в этом сложности. Оля может не спать по несколько суток, Аня не спать не может в принципе, как я. Но работают обе много. Младшая у нас вообще вся правильная, что не к чему придраться даже такой строгой зануде, как я.

Аня (справа) и Оля (слева) с дедушкой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С отцом дочек Ирина Бузова давно не живет вместе. Он сейчас работает в команде Ольги и помогает ей в бизнесе. Анна замужем, счастлива в барке, правда, недавно перенесла инсульт.

- Надо ценить каждый день! Меньше нервничать. Я радуюсь успехам своих дочерей, - мудро заключает Ирина Бузова.

Оля в детстве училась хорошо, но при этом считалась грозой Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)