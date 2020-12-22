Студенты СПбГУПТД взяли 13 медалей на чемпионате «Молодые профессионалы». Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Вчера, 21 декабря, состоялось закрытие VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Итоги подвели в Санкт-Петербурге в онлайн формате. Соревнования среди молодых петербуржцев прошли по 169 компетенциям на базе 51 образовательной организации города, в них приняли участие более 1,3 тысяч конкурсантов и 1,5 тысячи экспертов.

Сильный результат по Петербургу показал Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна: студенты завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых медалей по 10 компетенциям. Медалистами стали студенты колледжей СПбГУПТД - Инженерной школы одежды (ИШО) и Колледжа технологии, моделирования и управления (КТМУ), а также студентка Института экономики и социальных технологий.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

В рамках чемпионата Университет промышленных технологий и дизайна выступил площадкой для проведения соревнования по компетенции «Дизайн интерьера», организовав в преддверии и вузовский этап основной линейки чемпионатов Worldskills. Итогом ассоциированного партнерства с союзом «Молодые профессионалы» стало то, что в этом году команда СПбГУПТД совместно с главным экспертом и менеджером Worldskills видоизменили соревнование по компетенции «Цифровой модельер» в вузовской линейке, проведя его в программе CLO3D, в то время как основная линейка чемпионатов Worldskills проводится в системе автоматического проектирования ASSIST. Программа CLO3D была выбрана, так как именно она используется сегодня на современных производствах одежды, в полной мере являясь аналогом ASSIST. «Студенты готовятся к соревнованиям на том программном обеспечении, которое реально используется в производстве одежды сегодня, их впоследствии не нужно будет переучивать, они готовы идти работать, поскольку владеют всеми нужными навыками, - комментирует заместитель директора Проектного офиса НТИ по развитию компетенций Ворлдскиллс в СПбГУПТД Елена Валуева. - Наша основная цель - стать постоянной площадкой и организатором региональных и отборочных чемпионатов, в перспективе - Национального финала. Конечно, хотим предоставить свои ресурсы, наработанный опыт и базу на EuroSkills 2022, который будет проходить в Санкт-Петербурге, выводить наших студентов на высокий уровень и занимать лучшие места в общем медальном зачете, развивать и создавать новые компетенции».

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Сейчас преподаватели СПбГУПТД совместно с менеджером Worldskills работают над вузовской линейкой чемпионатов компетенции «Технология моды», которая в этом году не вышла на Национальный финал. Сами же студенты привезли в родные стены 13 медалей и один медальон за профессионализм по компетенции «Графический дизайн», он присуждается конкурсанту, набравшему 500 и более баллов.

О перспективах развития подготовки студентов по компетенциям чемпионата «Молодые профессионалы» рассказала директор Инженерной школы одежды СПбГУПТД Анна Вершигора:

- Мы второй год участвуем в движении WorldSkills, и если в прошлом году мы подготовили студентов по пяти компетенциям, то в этом году мы заявили о себе уже по девяти. В следующем году мы планируем пробовать свои силы не только в компетенциях, нам знакомых, но и в digital-компетенциях. Для нас интересно всё новое, но также интересно оценить, насколько актуален и современен именно наш подход к обучению.

Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Директор Колледжа технологии, моделирования и управления СПбГУПТД Наталия Кукушкина:

- В компетенции «Реклама» мы учавствовали в первый раз, было очень приятно, когда мы убедились в том, что наша подготовка по уровню выше всех остальных, объективно это действительно так. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом мы не смогли принять участие в чемпионате еще по двум компетенциям, но в новых реалиях нам удалось с успехом провести соревнование VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции «Дизайн интерьера» в университетской «Точке кипения – ПромТехДизайн».

Стоит отметить, СПбГУПТД присоединился к движению WorldSkills в 2019 году. На данный момент вуз является ассоциированным партнером союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и может взаимодействовать с союзом по всем его проектам: линейка чемпионатов среднего профессионального образования, вузовская линейка чемпионатов, обучение лиц предпенсионного возраста по программе «Навыки мудрых». За год активного взаимодействия с союзом в Университете промышленных технологии и дизайна сформировалась команда, сделавшая ставку на развитие в чемпионатных линейках образовательных учреждений среднего профессионального и высшего образования.