В администрации Мурино объяснили, почему почетной семье из Ленобласти два года не могли оформить льготный участок

Закончить оформление собственности власти обещают к бою курантов. Фото: Из личного архива героя публикации

В петербургскую редакцию «Комсомолки» обратилась многодетная семья Шабановых. Супруги растят четверых детей от шести до 16 лет, а последние 10 лет помогают таким же многодетным семьям и воспитывают в обществе семейные ценности. Именно за это Шабановы и стали Почетной семьей Ленобласти. Вот только собственный опыт все равно не помог им одолеть бюрократическую машину.

ПЕРВЫЕ В ОЧЕРЕДИ

С 2011 года мама, папа и дети живут в 47-метровой квартире в Мурине и стоят на очереди на улучшение жилищных условий. Так как купить просторную квартиру на шестерых супруги и не надеялись из-за высоких цен, они остановили свой выбор на земельном участке. Тем более что он положен им по региональному закону «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для ИЖС».

Шабановы всегда мечтали построить большой дом, в котором всем хватит места, но особенно ситуация обострилась в 2020 году – году дистанционок и удаленок. Что самое интересное, участок площадью 11 соток для них подобрали еще в середине 2019 года. Вот только оформить так и не успели.

Многодетные Шабановы стоят первыми в очереди на участки в Мурино уже не первый год. В октябре 2019-го чиновники приняли решение, в декабре 2019-го семья за свои деньги провела обмер участка на Садовой улице и оформление кадастрового плана («сказали, что на это в бюджете деньги не заложены»), а в феврале – накануне эпохи коронавируса – документы передали на оформление.

Спустя месяц власти издали постановление об утверждении схемы расположения участка. И на этом дело остановилось. По крайней мере, именно такое впечатление сложилось у самих льготников.

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

– Летом главный специалист по землеустройству ссылалась на необходимость оформить участок сразу в собственность семьи, а для этого надо было подписать решение на совете депутатов. Чего так и не произошло. На связь специалист выходить перестала, – рассказывает Екатерина Шабанова. – А во время последнего визита в администрацию нам заявили: «Обещать не значит жениться, были гораздо более важные дела, чем ваше». И это при том, что мы ждем уже второй год!

Шабановым есть с чем сравнивать: помогая многодетным с оформлением таких же участков – правда, в разных районах региона, – они на опыте убедились, что на все про все достаточно трех месяцев (не лет).

– Возможно, затягивают, чтобы документы потеряли силу, и нам заново пришлось проходить этот круг? Или чтобы дети выросли, и мы потеряла возможность льготы. А может, этот участок уже предназначен для кого-то другого? – рассуждают Шабановы.

Прежде чем обратиться в «Комсомолку», супруги просили помощи местного депутата, который даже направил письмо в прокуратуру. Но с льготниками так и не вышли на связь.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

Не без некоторых усилий, «Комсомолке» удалось получить комментарий администрации Муринского городского поселения.

– Участок был выбран среди соседей, которые использовали землю без правоудостоверяющих документов. Постановка его на кадастровый учет заняла длительное время: было нужно согласовать границы с соседями, при этом представители администрации сами вели переговоры с кадастровыми инженерами, – сообщают в Мурине. – А в связи с вступлением в силу нового областного закона о предоставлении участков многодетным, администрация разрабатывала новое Положение.

По сути, случай Шабановых подвиг власти к разработке новых нормативно-правовых актов. Затянулся вопрос и из-за ковида. Но вскоре, обещают чиновники, он решится.

– Сейчас в администрации готовится нормативно-правовой акт о предоставлении участка в собственность многодетной мамы, – успокаивают в Мурине. – По планам, документы в Росреестр (для внесения записи о праве собственности) будет направлены до Нового года.

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